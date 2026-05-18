Первые "водительские права" в 10 лет: как в Польше дети получают "велосипедную карту"

С велосипедными "правами" дети могут ездить как по велодорожкам, так и по дорогам
Karta rowerowa является обязательной для всех несовершеннолетних, которые хотят ездить без сопровождения взрослых. Без нее ребенок до 18 лет не имеет права управлять велосипедом в общественном пространстве. О технологии обучения и процедуре получения "велосипедных прав" редакция Авто24 писала неоднократно, но тема актуальна и возвращение к разговору лишним не будет.
Получить велосипедную карточку можно с 10 лет. Обучение обычно проходит во время уроков техники или в специальных учебных центрах, где дети проходят примерно шесть часов теории и два часа практики.
Экзамен на "права" как у взрослых
Экзаменуют детей из теоретической и практической частей. Теория обычно включает 25 вопросов, из которых нужно правильно ответить минимум на 20, хотя в разных школах правила могут несколько отличаться. Подробности здесь.
После успешной сдачи теории ученика допускают к практике. Сами экзамены чаще всего проводят в конце мая или в начале июня. Вот сейчас начинается экзаменационный Сезон-2026.
В основном проверяют знания правил дорожного движения, умение распознавать знаки и ситуации на дороге, навыки управления велосипедом и даже основы первой медицинской помощи.
Практическая часть включает маневры на площадке, старт и остановку, езду по прямой и по дугам, реагирование на дорожные знаки, правильное торможение и проверку подготовки велосипеда к движению.
Кто экзаменует
Здесь все так же как и у взрослых. Экзамен принимает специальная комиссия. Обычно в нее входят директор или учитель школы, полицейский, экзаменатор или инструктор с разрешением WORD.
В школах детей чаще всего готовит учитель техники, а на сам экзамен приглашают представителя полиции.
Удостоверение, которое часто называют велосипедными "правами", выдает дирекция школы или владелец учебного центра. В государственных школах обучение обычно бесплатное, хотя за оформление самой карточки может взиматься небольшая плата. В частных центрах обучение является платным.
Что позволяют велосипедистам с "правами"
Велосипедная карта дает право самостоятельно ездить по дорогам и велодорожкам без сопровождения взрослых. При этом водитель велосипеда уже несет юридическую ответственность за соблюдение правил дорожного движения.
Благодаря такой подготовке дети могут самостоятельно добираться в школу или кружки. Те же, кто не имеет таких "прав", могут передвигаться на велосипеде только по тротуару и только в сопровождении взрослого.
В 10 лет любой после прохождения курса обучения может получить водительские “права”. Фото: rare-gallery.com
Для легального пользования велосипед должен быть оснащен:
- передним светом (белым или желтым),
- задним красным светом,
- задним красным отражателем,
- звонком,
- по меньшей мере одним исправным тормозом.
Недоукомплектованный велосипед – это нарушение правил.
На какие транспортные средства распространяются такие "права"
Интересно, что Karta rowerowa нужна не только для велосипеда. Она также дает право пользоваться электросамокатами, UTO (персональными электротранспортными устройствами) и велосипедными колясками.
Это особенно актуально, учитывая популярность электросамокатов среди детей и подростков.
В то же время детям до 10 лет велосипедная карта не нужна, но они могут ездить только по тротуару и только в сопровождении взрослого. После 18 лет документ уже не требуется.
Учитывая огромный спрос в мире на велосипеды и рост желающих уже с детства пользоваться таким транспортом, получение "удостоверения велосипедиста" уже с десятилетнего возраста набирает обороты. Мониторинг Авто24 показал, что по количеству велосипедов на душу населения лидируют европейцы (см. инфографику ниже) и детский сегмент педальных байкеров этому также способствует.
Правда, пока в этот список ни Польша, ни Украина не вошли. Инфографика: Авто24
Ответственность велосипедиста с "правами"
Полиция имеет право проверять документы у велосипедистов в возрасте от 10 до 18 лет. За отсутствие карточки возможно предупреждение или даже передача дела в семейный суд.
Однако наибольшие проблемы могут возникнуть в случае ДТП, ведь отсутствие права управления транспортом влияет на вопрос ответственности и возмещения убытков.
"Полиция не ведет реестр велосипедных карточек, но реестр выданных карточек должны иметь директора школ и следить за данными, пока ученику не исполнится 18 лет. Однако руководство учебного заведения не обязано передавать список службам. Поэтому полицейские должны будут выехать в выбранное заведение, чтобы проверить, имеет ли ученик велосипедную карточку, – отмечают эксперты.
Полиция и городская стража могут применять строгие финансовые санкции за езду без велосипедной карты. В Польше управление велосипедом без велокарты (Karta rowerowa) карается штрафом в размере 200 злотых по первоначальному тарифу. Если дело доходит до суда, сумма штрафа может достигать 1500 злотых. Хотя для проверки наличия карты (запросы или визиты в школу) понадобится время.
Но если такого документа велосипедисту не выписывали, курс обучения он не проходил, то полицейский или городской охранник обязательно выпишет штраф.
В Украине Karta rowerowa не лишняя
У многих школьников, вернувшихся из эвакуации в Польше, на руках есть такие "права". Поскольку украинские ПДД разработаны по международным образцам, то выдана в Польше Karta rowerowa действительна на территории Украины: документ удостоверяет, что ее владелец прошел курс первичной подготовки и ознакомлен с основами ПДД.