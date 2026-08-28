Первый Koenigsegg Gemera за 3 миллиона долларов разбили через несколько дней после покупки

Koenigsegg Gemera представили еще более шести лет назад, однако первые автомобили для клиентов начали поступать только в этом году. Первый экземпляр был доставлен в швейцарский дилерский центр в конце июня, а на прошлой неделе он оказался у своего владельца в Дании.

Вскоре после этого автомобиль был поврежден в Копенгагене. Фотографии, опубликованные на Reddit, показывают алый Gemera с разбитой левой частью лобового стекла. Также можно заметить повреждение одного из боковых зеркал, сообщает Carscoops.

Точные обстоятельства инцидента неизвестны. Не установлено и то, чем повредили автомобиль.– в сообщениях предполагают разные варианты, но официальной информации об этом нет. Для владельца это особенно неприятная ситуация, поскольку Gemera является очень редким автомобилем.

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Koenigsegg планирует выпустить всего 300 экземпляров модели, а ее стартовая цена составляет около 3 миллионов долларов без учета дополнительной оснастки и налогов. Из-за ограниченного тиража найти оригинальное лобовое стекло для такого автомобиля на обычном вторичном рынке практически невозможно. Поэтому, возможно, Gemera придется вернуть в штаб-квартиру Koenigsegg в Швеции для ремонта.

Почему Gemera до сих пор ездит на дилерских номерах

По словам пользователей Reddit, автомобиль после доставки в Данию успел побывать в нескольких городах страны, продолжая при этом использовать шведские дилерские номерные знаки. Это может означать, что автомобиль еще не прошел окончательную местную регистрацию.

Для столь дорогого суперкара это особенно важный вопрос, ведь Дания известна высокими налогами на регистрацию автомобилей.– ставка зависит от стоимости транспортного средства. Для самых дорогих автомобилей она может достигать 150% соответствующей части стоимости сверх установленного порога.

В случае автомобиля ценой в несколько миллионов долларов сумма налогов может быть очень внушительной. Впрочем, нет подтверждений, что именно использование дилерских номеров или налоговый статус автомобиля стали причиной повреждения. Это только предположения, которые обсуждают пользователи сети.

Поврежденный автомобиль имеет необычное исполнение

Поврежденный Gemera имеет алый цвет Johan Röd. Кузов дополнен большим количеством открытых матовых деталей из углеродного волокна, среди которых колеса, передний сплиттер, задний диффузор и крышка моторного отсека.