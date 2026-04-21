Первый пошел: в Харькове начали обкатывать эвакуированные из Краматорска троллейбусы: что произошло

Первый выезд по улицам Харькова прошел удачно. Пассажирская машина большой размерной группы пошла по маршруту с символической надписью "Краматорск – Харьков", привлекая внимание горожан.

О том, как машину проверяли в движении, оценивая техническое состояние и поведение на маршруте, рассказали во вчерашнем репортаже наши коллеги из газеты "ИнфоСити" и медиа "Свободное Радио", родословная которого началась восемь лет назад в Бахмуте.

Прибыли практически новые троллейбусы. Обкатка первой машины показала, что техника после перевозки готова к дальнейшей эксплуатации.

Однако по нормативам все машины после транспортировки тягачами на жестком буксире должны пройти техническую проверку. Как бы там ни было, но для городского транспорта 200-километровая транспортировка автодорогой все-таки сказывается.

Грузовой автомобиль Volvo FL 10 с краном-манипулятором тянет на жесткой буксире троллейбус из Краматорска в Харьков. Фото: Свободное Радио



Из 16 троллейбусов в депо уже доставили 15 машин – еще одна находится в пути. Транспорт из Донецкой области так же тянут на буксире тяжелым грузовиком.

Какие троллейбусы будут возить харьковчан

Прибыли низкопольные троллейбусы "Днепр" Т203 2017–2019 годов выпуска. Девять из них оснащены автономным ходом и могут преодолевать до 10–20 км без контактной сети, что особенно важно в условиях поврежденной инфраструктуры.

Троллейбусы переданы в аренду на три года. Они уже застрахованы, а средства от их эксплуатации пойдут на поддержку коммунального предприятия и работников в Краматорске.

В Харькове признали: машины были в заботливых руках, имеют хорошее техническое состояние и опрятные салоны. Фото: Свободное Радио

Краматорское депо финансово не пострадает

Передача транспорта стала вынужденным решением для Краматорска, где троллейбусное движение остановили из-за рисков безопасности и проблем с электроснабжением. Зато Харьков, который понес потери подвижного состава из-за обстрелов, получил возможность оперативно усилить городские маршруты.

"Такое решение является более целесообразным, чем хранение транспорта в условиях потенциальной опасности. И значительно лучше, чем они просто будут стоять: наши машины и в дальнейшем будут работать, а полученные из Харькова от эксплуатации средства мы направим на поддержку работников предприятия и его дальнейшее функционирование, – отметил председатель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Выход на линию не за горами

Сейчас троллейбусы проходят техническую подготовку и определение маршрутов. После завершения регламентных работ и обкатки часть транспорта выйдет на линии. В горсовете заявили, что это произойдет в ближайшие дни.

Часть троллейбусов "Днепр" из Краматорска уже почти готова выйти на маршруты Харькова. Фото: Свободное Радио

Кстати, мэрия уже официально пригласила водителей из Краматорска, которые ранее работали на этих машинах, в Харьков и в дальнейшем водить знакомую технику по улицам мегаполиса.