Первый серийный Ferrari Luce будет выставлен на аукцион в Монтерее по цене более 1,1 миллиона долларов

Как пишет Carscoops, эксклюзивный электромобиль "Chassis 0" будет представлен на торгах аукционного дома RM Sotheby's в августе в рамках Недели автомобилей в Монтерее. По оценкам, итоговая стоимость уникального лота превысит 1,1 миллиона долларов, что значительно выше базовой цену стандартной Ferrari Luce, которая составляет 640 000 долларов. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены на образовательные инициативы Фонда Ferrari.

Уникальные детали экстерьера и программа персонализации Tailor Made

Особый статус первого серийного экземпляра подчеркивает специфическое оформление, разработанное специализированным подразделением персонализации Tailor Made. Концепция дизайна построена вокруг игры света и его взаимодействия с поверхностями кузова. Автомобиль получил уникальное полуглянцевое покрытие Madreperla со специальным пигментом Tailor Made.

В зависимости от угла обзора и освещения краска создает переливы, меняя оттенки от зеленого до фиолетового. Сложный технологический процесс нанесения делает каждое такое покрытие неповторимым. Вместо цельных дисков, которые демонстрировались во время первых презентаций модели, этот экземпляр оснащен колесами традиционного пятиспицевого дизайна и нестандартными тормозными суппортами.

Интерьер с металлизированной кожей

Тематика света продолжается и в оформлении салона электрического гранд-турера. Салон отделан эксклюзивной металлизированной кожей Perla Le Mans в сочетании с дополнительными элементами отделки цвета Grigio Corvara. По заявлению Ferrari, этот материал был создан специально для программы Tailor Made, чтобы визуально усилить ощущение яркости и простора внутри.

Уникальные детали