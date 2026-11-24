Как напоминают представители патрульной полиции, смена сезона всегда сопровождается резким скачком аварийности из-за неготовности автомобилистов к новым условиям. Даже привычный маршрут на дом теперь требует гораздо больше времени для реакции и полной остановки транспортного средства.

Главное правило для тех, кто уже переобул машину в зимнюю резину– забыть о летнем стиле езды. Эксперты настоятельно советуют существенно снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и избегать любых резких маневров, будь то торможение или интенсивное ускорение.

Перед каждым выездом стоит потратить несколько минут на базовую проверку своего железного коня. Убедитесь, что шины имеют надлежащее давление, вся оптика работает исправно, а стеклоочистители эффективно убирают грязь из стекла.

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Безопасность пешеходов в приоритете

Особое внимание водителям следует проявлять вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта. Однако и самим пешеходами сейчас не пора расслабляться, ведь остановить авто на льду мгновенно просто невозможно.

Переходить проезжую часть можно только в установленных местах, предварительно установив зрительный контакт с водителем. Категорически запрещено внезапно выбегать на дорогу, особенно из-за припаркованных машин или других помех.

В темное время суток или во время снегопада критически важно использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. "Первый снег– это точно не повод проверять пределы возможностей своего автомобиля",– подчеркивают инспекторы, призывая всех беречь себя и уважать других участников движения.