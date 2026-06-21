Первый тест нового Toyota RAV4 GR SPORT в Украине: радикальные изменения

Новое поколение кроссовера приобрело гораздо более эффектный внешний вид благодаря брутальной передней части, рельефному капоту и атлетичной осанке. Интересно, что длина кузова и колесная база новинки полностью соответствуют размерам предыдущего поколения – 4 600 и 2 690 миллиметров соответственно.

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Однако в версии GR SPORT, которая была у нас на тесте, инженеры увеличили колею на 20 мм и расширили передние колесные арки на 12,5 миллиметров, чтобы подчеркнуть ее спортивный характер. Динамичный образ также дополняет эксклюзивная решетка радиатора с трехмерной шестиугольной сеткой и облегченные на 2,2 килограмма глянцевые черные 20-дюймовые колесные диски.

Новая стилистика интерьера и цифровые технологии

Первое, что поражает, когда попадаешь в салон нового RAV4 GR SPORT – это радикальное улучшение стилистики интерьера. Забудьте о прежней простоте: приборная панель и центральная консоль теперь смотрятся очень современно и солидно, хотя местами на панелях по-прежнему присутствует жёсткий пластик.

Своим четким стилем, горизонтальными линиями и эргономикой новый салон вызывает устойчивые ассоциации с флагманским внедорожником Land Cruiser Prado нового поколения. В исполнении GR SPORT этот эффект усиливается фирменным рулем с логотипом спортивного подразделения, качественной красной прострочкой, алюминиевыми накладками на педалях и спортивными сиденьями с замшевыми вставками и развитой боковой поддержкой.

Работу интуитивных интеллектуальных систем теперь обеспечивает совершенно новая программная платформа Toyota Arene, которая впервые дебютирует именно в этой модели. Благодаря ей большой 12,9-дюймовый мультимедийный дисплей и виртуальная приборная панель работают мгновенно и без каких-либо нареканий.

Обновленный комплекс систем безопасности Toyota T-Mate и пакет Toyota Safety Sense следующего поколения значительно облегчают движение в интенсивном трафике. Более того, управление в ограниченном пространстве и на пересеченной местности стало намного проще благодаря усовершенствованной системе кругового обзора, которая теперь обеспечивает четкое трехмерное изображение, позволяя водителю детально видеть все препятствия вокруг автомобиля.

Отдельной положительной оценки заслуживает проекция на лобовое стекло – графика стала четче, и все необходимые водителю параметры отображаются качественно.

На дороге: новый уровень уверенности

Предыдущее поколение RAV4 известно как комфортный, но порой слишком тяжеловесный автомобиль. Шестое поколение сделало огромный шаг вперед в плане жесткости кузова и настроек шасси.

Благодаря усовершенствованной архитектуре TNGA-K общая жесткость кузова выросла на 9,7%, а в зонах крепления подвески – сразу на 31% спереди.

Версия GR SPORT традиционно имеет несколько измененные, более жесткие настройки подвески, в частности, более жесткие настройки амортизаторов с увеличенной силой демпфирования. Из-за этого другие версии RAV4, вероятно, будут ощущаться на дороге несколько иначе, а верси – чуть мягче.

Шасси GR SPORT в ходе теста поразило исключительной выносливостью. Маршрут через лесные участки и разбитое загородное покрытие доказал, что "пробить" подвеску кроссовера очень трудно на скорости до 60 км/ч даже в самых больших ямах. Это впечатляет ещё больше, если вспомнить о низкопрофильной резине и огромных 20-дюймовых дисках.

Японским инженерам удалось найти идеальный баланс ходовой части, где энергоемкость, точность электроусилителя руля и управляемость находятся на очень высоком уровне.

Экономичность усовершенствованной гибридной установки

Под капотом тестового кроссовера – находится модернизированная гибридная силовая установка пятого поколения. Сочетание 2,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателей стало ещё более плавным: крутящий момент доступен мгновенно, а переход между электрической и бензиновой тягой комфортен и абсолютно незаметен для пассажиров.

Полноприводная версия AWD-i (единственная доступная для комплектации GR SPORT) развивает мощность 239 лошадиных сил, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,3 секунды.

Несмотря на динамичный темп загородного тест-драйва, постоянные ускорения при обгонах и работу климатической системы, реальный расход топлива во время теста составил 6 литров на 100 км. Для полноприводного кроссовера с такой высокой отдачей – это отличный показатель, который подтверждает многолетний опыт Toyota в сфере массовых гибридных технологий.

Итог

Новый Toyota RAV4 перестал быть просто предсказуемым и надёжным транспортным средством для поездок из точки А в точку Б. Теперь этот кроссовер способен дарить настоящее эстетическое удовольствие от солидного интерьера, комфорт взаимодействия с мультимедиа и ассистентами, а также азарт на дороге, сохраняя при этом отличную энергоемкость подвески и феноменальную топливную экономичность.

В Украине новый гибридный Toyota RAV4 GR SPORT оценили в 2 360 700 гривен (54 870 долларов). Плагин-гибрид в аналогичной комплектации стоит от 2 803 600 (около 62 500 долларов). По сравнению с предшественником цены на новый RAV4 выросли не слишком существенно. Новое поколение кроссовера появится у дилеров в июле.