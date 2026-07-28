Первый участок дороги из Днепра через Кобеляки в Решетиловку обещают открыть до конца года

Новая автомагистраль должна улучшить сообщение между Днепром, Полтавой и Киевом и разгрузить подержанную трассу. На этом мнении настаивают в Агентстве восстановления, опираясь на выводы экспертов отрасли.

В пределах области общая протяженность маршрута составляет 77 км. Проект предусматривает капитальный ремонт 18,9 км существующей дороги и строительство с нуля еще 58,1 км. Новая трасса будет четырехполосное исполнение.

Работы восстановлены, темпы удвоены

Строительство стартовало еще до полномасштабного вторжения. В 2017– В 2021 году дорожники успели почти построить 28,6 км новой трассы, однако с началом войны работы остановили.

Сейчас транспорт двигается по старой дороге. Она давно не соответствует нынешней интенсивности движения и нагрузке – трафик мощный.

Из-за значительного износа покрытия подрядчики вынуждены регулярно выполнять локальные ремонты, чтобы поддерживать проезд. Обходилось дорого и не слишком результативно.

По европейским стандартам

Работы на объекте возобновились весной 2026 года. Новая дорога строится по европейским стандартам комфорта и безопасности движения. Она будет по две полосы движения в каждом направлении и будет проходить в обход Лобойковки, Петриковки, Могилева, Китайгорода, Царичанки и Ляшковки.

Новая часть дороги будет по стандартам такой же, как из столицы на Чоп или Одессу– по две полосы в каждую сторону. Фото: Агентство восстановления

По словам главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина, В настоящее время выполнено около 20% работ. До конца года планируют открыть движение первым завершенным участком.

Прежде всего, дорожники стремятся обеспечить непрерывное движение хотя бы двумя полосами, что позволит сократить время в пути примерно на час.

Каким будет трафик

После завершения строительства пропускная способность Н-31 составит около 26 тысяч автомобилей в сутки.

Дорога станет одним из главных маршрутов между центральной и восточной частями Украины, а также будет иметь важное значение для гуманитарной и военной логистики.