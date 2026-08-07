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Peugeot отказалась от перехода исключительно на электромобили к 2030 году и анонсировала семь новых моделей

Peugeot пересмотрела свою стратегию развития и отказался от обещания 2021 года по полному переходу европейской линейки на электромобили к концу десятилетия. Компания подтвердила выпуск семи новых или обновленных моделей к 2030 году. Производитель разделит внимание между полностью электрическими автомобилями, а также версиями с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками.
Peugeot выпустит семь новых моделей и сохранит ДВС до 2030 года.

ФОТО: Peugeot |

Peugeot Concept 6 и Peugeot Concept 8

Данила Северенчук
logo7 августа, 17:40
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Главный исполнительный директор Peugeot Ален Фави в интервью изданию Auto Express подтвердил, что компания уже работает над заменой хэтчбека 308, универсала 308 SW и кросс-купе 408.

Марка первой в концерне Stellantis получает доступ к новейшим технологиям. и к 2030 году Peugeot рассчитывает нарастить объемы с текущих 1,1 миллиона до 1,5 миллиона машин.

Новая платформа STLA One

Первыми новыми автомобилями в рамках новой стратегии станут электрические Peugeot 208 и 2008. Эти модели получат новую архитектуру STLA One и электронные системы STLA Brain концерна Stellantis. При этом обновленные бензиновые и гибридные модификации 208 и 2008 будут выходить параллельно, но останутся на текущей платформе.

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Технологическое обновление линейки

Параллельно французская марка развивает партнерство на азиатском рынке – в Китае вместе с компанией Dongfeng готовится выпуск двух моделей на базе представленных ранее Concept 6 и Concept 8. Они получат фирменное горизонтальное светодиодное освещение, которое станет элементом дизайн-кода будущих авто бренда.

Ален Фави отмечает, что самобытный стиль является главным оружием компании в борьбе с новыми игроками рынка: "Для меня важно то, что при первом взгляде на любой новый Peugeot люди должны иметь возможность сказать в течение доли секунды: "Это может быть только Peugeot". Я постоянно говорю нашей команде дизайнеров: " другими". Наши должны выделяться".

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