Peugeot отказалась от перехода исключительно на электромобили к 2030 году и анонсировала семь новых моделей

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Peugeot Concept 6 и Peugeot Concept 8
Главный исполнительный директор Peugeot Ален Фави в интервью изданию Auto Express подтвердил, что компания уже работает над заменой хэтчбека 308, универсала 308 SW и кросс-купе 408.
Марка первой в концерне Stellantis получает доступ к новейшим технологиям. и к 2030 году Peugeot рассчитывает нарастить объемы с текущих 1,1 миллиона до 1,5 миллиона машин.
Новая платформа STLA One
Первыми новыми автомобилями в рамках новой стратегии станут электрические Peugeot 208 и 2008. Эти модели получат новую архитектуру STLA One и электронные системы STLA Brain концерна Stellantis. При этом обновленные бензиновые и гибридные модификации 208 и 2008 будут выходить параллельно, но останутся на текущей платформе.
Технологическое обновление линейки
Параллельно французская марка развивает партнерство на азиатском рынке – в Китае вместе с компанией Dongfeng готовится выпуск двух моделей на базе представленных ранее Concept 6 и Concept 8. Они получат фирменное горизонтальное светодиодное освещение, которое станет элементом дизайн-кода будущих авто бренда.
Ален Фави отмечает, что самобытный стиль является главным оружием компании в борьбе с новыми игроками рынка: "Для меня важно то, что при первом взгляде на любой новый Peugeot люди должны иметь возможность сказать в течение доли секунды: "Это может быть только Peugeot". Я постоянно говорю нашей команде дизайнеров: " другими". Наши должны выделяться".