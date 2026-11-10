"По-братски" за 5000 долларов: в Закарпатье накрыли хитрого организатора трансфера в Румынию

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, спецоперацию по разоблачению схемы провели оперативники Мукачевского отряда совместно с работниками Нацполиции и СБУ. Фигурант подыскивал клиентов через популярные мессенджеры и обещал стопроцентный результат.

При этом свой прайс в 5 тысяч долларов организатор счел вполне адекватным. Во время интернет-переписки он убеждал туриста, что сделал солидную скидку и установил такую сумму исключительно "как для своих, по-братски".

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Тщательная подготовка к туру

К делу закарпатец подошел с большой фантазией и продумал все до мелочей. Он выдал клиенту четкий список необходимых вещей, продуктов питания и строго-настрого приказал купить совершенно новый мобильный телефон.

Чтобы успокоить путешественника, делец постоянно рассказывал басни о своих предыдущих успешных переправках. В случае внезапной встречи с пограничными патрулями он даже разработал правдоподобную легенду об обычном туристическом отдыхе в горах.

Задержание организатора трансфера произошло в Рахове в момент получения денег. Фото: Госпогранслужба Украины

Для подтверждения этой версии организатор предоставил контакты специального человека, который должен подтвердить бронирование жилья, отмечают следователи.

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Финал истории

Однако хитрый план провалился на самом интересном этапе. Правоохранители взяли бизнесмена с поличным непосредственно во время передачи оговоренной суммы наличных.

Организатору уже сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, поэтому в ближайшее время организовывать трансферы он точно не сможет.