По цене двух новых кроссоверов: в Киеве выставили на продажу 60-летний Chevrolet Impala

Как сообщает издание TopGir, Необычное объявление было опубликовано на платформе AUTO.RIA. Продавец отмечает, что это легендарная модификация Impala SS 1966 выпуска с кузовом от компании Fisher Body, 5,4-литровым бензиновым V8 на 300 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Заявленный пробег машины составляет 48 тысяч км. Владелец уверяет, что купе сохранилось в хорошем эстетическом и техническом состоянии, а для комфорта даже предусмотрен кондиционер.



Chevrolet Impala / Источник: Chevrolet Impala

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Вопрос к подлинности

Однако с этим экземпляром не все столь однозначно. В самой карточке товара на маркетплейсе год выпуска указан как 1975 год, хотя в описании фигурирует 1966 год.

Наличие 5,4-литрового мотора вместо топового 7-литрового агрегата не делает машину подделкой, ведь версия SS действительно выпускалась с разными двигателями. Однако последняя перерегистрация в 2019 году проводилась именно из-за переоборудования с изменением типа и мощности силовой установки.

"Имеющиеся данные не позволяют однозначно подтвердить заводскую спецификацию",– отмечают журналисты. Потому потенциальному покупателю придется заказывать подробную проверку VIN-кода и заводских табличек, чтобы убедиться, что это настоящая комплектация SS, а не обычная версия.



Фото: AUTO.RIA

Что еще интересного на рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных находках на украинском рынке ретроавтомобилей. Например, в Днепре за сумасшедшие 98 тысяч долларов продают искусную реплику довоенного кабриолета Мерседес-бенз 770 W150.

А для любителей советской классики выбор еще шире. В Запорожье нашли идеальную капсулу времени ВАЗ-2106 20 тысяч долларов, тогда как на Львовщине сохранившуюся ВАЗ-21099 отдают за вполне адекватный прайс в 4000 долларов.