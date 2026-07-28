"Серый" импорт китайских электромобилей по цене "Запорожца": суд решит, насколько это законно

Обвинительный акт в отношении представителя иностранной компании уже направлен в суд. По данным следствия, фигурант подготовил товаросопроводительные документы с заведомо ложными сведениями о стоимости электрокаров.

Поддельные инвойсы он передал перевозчику для прохождения таможенного оформления на пункте пропуска "Порубное" – Сирет". Цель схемы была традиционной для так называемого "серого" импорта – искусственно снизить таможенную стоимость автомобилей и, соответственно, сократить сумму обязательных платежей при ввозе в Украину.

Оригиналы документов нашли в кабине водителя

Об этом случае редакция Авто24 писала в майской публикации "В Украину ввезли китайские электромобили по цене "Запорожца": что зафиксировала таможня на Буковине". Как помните, тогда при осмотре грузовика работники Черновицкой таможни обнаружили скрытые оригиналы документов, в которых была указана реальная рыночная стоимость автомобилей.

По информации БЭБ, цена каждого электромобиля составляла около 1 млн. грн., что существенно отличалось от данных в документах, поданных для таможенного оформления.

Настоящую стоимость электрокаров Made in China подтвердили скрытые в кабине автовоза подлинники инвойсов. Поддельные документы тоже не потеряли ценности – они стали вещественными доказательствами в уголовном производстве. Фото: БЭБ в Черновицкой области.

В рамках расследования детективы также провели обыски и изъяли не только сами электромобили, но грузовой автопоезд с лафетом, которым их перевозили через государственную границу.

Дело передали в суд

Представитель китайской компании уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти с целью получения льгот по налогам.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт направлен в суд. Редакция Авто24 будет следить за развитием этого дела и вернется к теме после решения суда.