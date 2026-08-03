Сколько тонн грузов перевезли в Европе грузовики: впечатляющая цифра

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В прошлом году грузовые автоперевозки ушли в плюс и эта динамика сохраняется по сей день.
Сводную статистику обнародовал Eurostat. В результате исследований эксперты закрепили лидерство в позиции наибольшего объема грузовых автоперевозок за Польшей – 381,0 млрд тоннно-километров, то есть 20,2% от общего показателя ЕС.
В первую пятерку также вошли:
- Германия – 277,4 млрд (14,7%);
- Испания – 272,6 млрд (14,5%);
- Франция – 172,9 млрд (9,2%);
- Италия – 161,7 млрд. (8,6%).
Итого эти пять стран обеспечили 67,1% всех автомобильных грузовых перевозок в Евросоюзе.
Графическая модель наибольшего объема грузовых автоперевозок по странам. Инфографика: Eurostat
Какие перевозки преобладают
Основную долю рынка по-прежнему составляли внутренние перевозки – 62,2% от общего объема. Их объем за год вырос на 2,2%.
Международные перевозки обеспечили 24,4% рынка (+0,3%), перекрестные перевозки – 10,7% (-3,7%), а каботажные – 2,7% (-3,0%).
Самые загруженные маршруты
Наибольший поток грузов в ЕС в 2025 году зафиксирован между Германией и Нидерландами– 86,9 млн. тонн. Далее расположились маршруты – Польша (68,4 млн. тонн) и Бельгия – Франция (55,9 млн. тонн).
Вот как выглядит градация основных маршрутов грузовых перевозок по странам Евросоюза. Инфографика: Eurostat
В целом Германия была страной отправки или назначения в 6 из 10 крупнейших грузовых потоков ЕС, что подтверждает ее ключевую роль в европейской системе автомобильной логистики.