Сколько тонн грузов перевезли в Европе грузовики: впечатляющая цифра

Сводную статистику обнародовал Eurostat. В результате исследований эксперты закрепили лидерство в позиции наибольшего объема грузовых автоперевозок за Польшей – 381,0 млрд тоннно-километров, то есть 20,2% от общего показателя ЕС.

В первую пятерку также вошли:

Германия – 277,4 млрд (14,7%);

Испания – 272,6 млрд (14,5%);

Франция – 172,9 млрд (9,2%);

Италия – 161,7 млрд. (8,6%).

Итого эти пять стран обеспечили 67,1% всех автомобильных грузовых перевозок в Евросоюзе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Графическая модель наибольшего объема грузовых автоперевозок по странам. Инфографика: Eurostat

Какие перевозки преобладают

Основную долю рынка по-прежнему составляли внутренние перевозки – 62,2% от общего объема. Их объем за год вырос на 2,2%.

Международные перевозки обеспечили 24,4% рынка (+0,3%), перекрестные перевозки – 10,7% (-3,7%), а каботажные – 2,7% (-3,0%).

Самые загруженные маршруты

Наибольший поток грузов в ЕС в 2025 году зафиксирован между Германией и Нидерландами– 86,9 млн. тонн. Далее расположились маршруты – Польша (68,4 млн. тонн) и Бельгия – Франция (55,9 млн. тонн).

Вот как выглядит градация основных маршрутов грузовых перевозок по странам Евросоюза. Инфографика: Eurostat

В целом Германия была страной отправки или назначения в 6 из 10 крупнейших грузовых потоков ЕС, что подтверждает ее ключевую роль в европейской системе автомобильной логистики.