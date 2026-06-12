По дороге на фронт слили и продали 15 тонн дизельного топлива: как военные из тыла обкрадывали фронтовиков

Вероятным организатором сделки оказался техник одной из воинских частей в Полтавской области. Он отвечал за обслуживание техники для транспортировки топлива в районы ведения боевых действий. Теперь его вину следователи ГБР Полтавщины должны доказать в суде.

Как говорится в сообщении спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона, к противоправной деятельности он привлек водителей-заправщиков автоцистерн, которые имели непосредственный доступ к горючему во время рейсов.

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Манипуляции с цистернами и путевыми листами

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение июня-ноября 2025 года дельцы использовали хитрые схемы, чтобы скрыть кражи. Они действовали в широких масштабах.

Во время загрузки солярки они манипулировали мерными планками и использовали технические особенности автоцистерн. Из-за таких действий часть дизельного топлива вообще не попадала в официальный учет.

Отпускали дизельное топливо в расфасованном виде – 20-литровые канистры в розницу расходились как пирожки в студенческом буфете. Фото: ГБР Полтавщины

Водители искусственно создавали "излишки" и прямо в дороге уменьшали фактические расходы топлива во время движения. При этом в путевые листы вносили фальшивые данные, списывая дизельное топливо как использованное.

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Миллионные убытки и лесополосы

"Сэкономленный" таким образом дизель сливали в канистры и прятали в лесополосах недалеко от воинской части. Впоследствии организатор забирал топливо и перевозил его в частные хозяйственные помещения и продавал гражданским покупателям.

Деньги делили между всеми участниками схемы. Из-за этих махинаций боевые подразделения на передовой не получали вовремя в достаточном количестве топливо для выполнения задач.



Всего следствие задокументировало хищение более 15 тонн дизельного топлива. Ущерб, нанесенный военной части, превысил 1 млн грн.

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Чтобы понять масштабы кражи: 15 тонн дизеля (17 650 литров) – это примерно норма топлива для заправки "под завязку" (вместе с дополнительными баками) 10 танков Т-72 (объем системы 1 700 л) и отправить всю эту танковую роту в 500-километровый рейд.

Также этого дизельного топлива хватило бы, чтобы заправить:

67 бронетранспортеров БТР-4 "Буцефал" (объем бака 260 л);

135 армейских внедорожников типа HMMWV или волонтерских пикапов (со средним баком на 130 л).

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Если перевести в километры, то легендарный трехосный армейский грузовик КрАЗ или MAN (с расходом около 40 л на 100 км) на этом топливе смог бы проехать 44 000 километров, бесперебойно доставляя снаряды на передовую.

А в режиме эвакуации раненых медицинский "медевак" на базе джипа или микроавтобуса на таком количестве топлива смог бы преодолеть более 130 000 километров. Это все равно ч,, что трижды объехать Землю по экватору, спасая жизни наших бойцов.

Что грозит фигурантам

В ноябре 2025 года ГБР задержало организатора и его гражданского сообщника "на горячем" во время сбыта очередной партии. Впоследствии правоохранители разоблачили и остальных участников.

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Действия всех восьми обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 410 УК Украины (хищение военного имущества в условиях военного положения). Махинаторам грозит суровое наказание – до 15 лет лишения свободы.

На имущество фигурантов уже наложен арест для возмещения причиненного государству ущерба.