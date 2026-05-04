По Европе ездят до миллиона авто с фальшивыми номерами: скандал уже зацепил весь ЕС

Речь идет не только о Франции – через открытые границы Шенгенской зоны такие машины беспрепятственно попадают и в другие страны Евросоюза. Об этом рассказывает AutoTrendy.

Впервые это озвучили в середине марте нынешнего года Radio France, RTL, Le Monde и другие ресурсы, ссылаясь на отчеты Счетной палаты Франции. Постепенно тление раздули до горения в других странах Евросоюза, когда начали тщательнее изучать регистрацию транспортных средств.

Проблема "левых" номеров масштабировалась

Шумиху вызвала реформа французской системы регистрации транспорта, введенная в 2017 году. Тогда власти частично открыли доступ к государственной базе данных частным посредникам, чтобы ускорить оформление документов и уменьшить бюрократию.

Однако этой схемой быстро воспользовались организованные преступные группы. Мошенники создавали фиктивные компании и через цифровую систему легализовали похищенные автомобили. Вот здесь уже возникла проблема №1, поскольку машины с криминальным прошлым получали "чистую" историю и новые документы, после чего их продавали как абсолютно легальные транспортные средства.

Фирмы-однодневки хлопот добавили

По оценкам аудиторов, из-за этой схемы Франция потеряла более 550 млн евро неуплаченных налогов, штрафов и регистрационных сборов. Часть компаний, которые оформляли автомобили, фактически существовала только на бумаге – без офисов и персонала.



"...уполномоченный специалист (...) самостоятельно зарегистрировал почти 265 000 транзакций в системе регистрации транспортных средств (SIV) в пользу фиктивных автомастерских только за три года, - цитирует отчет аудиторов Le Monde.

В редакции Авто24 не исключают, что такая техника могла массово появиться на вторичном рынке Украины. Основание серьезное: Франция входит в первую десятку стран, откуда в Украину везут подержанные авто.

Только за 7 месяцев 2025 года, из Франции было ввезено более 14 399 легковых авто, определенная часть из них могла быть уже с "чистыми" документами, но с проблемным прошлым.

Это где-то-таки обязательно выплывет

Наибольший риск возник для покупателей подержанных авто. Машина с поддельной регистрацией может выглядеть абсолютно "чистой" в базах данных: без ДТП, долгов или записей об угоне. Но в любой момент такой автомобиль могут изъять правоохранители.

Эксперты советуют обязательно проверять VIN-код непосредственно на кузове автомобиля, а не только в документах. Также перед покупкой рекомендуют заказывать независимую проверку истории авто через международные сервисы.

Исконное: что делать..

Скандал уже заставляет ЕС пересматривать подход к регистрации транспорта. В Брюсселе обсуждают создание единого европейского реестра автомобилей, где изменения по транспортному средству будут автоматически отображаться для всех стран-членов.

До появления такой системы рынок подержанных авто в Европе будет оставаться зоной повышенного риска – особенно для машин, ввезенных через посредников из Западной Европы.