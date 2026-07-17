Побег в Румынию за 10 тысяч евро: контрабандиста задержали во время получения денег

За такую "услугу" он просил 10 тысяч евро. В эту сумму входил полный пакет для нелегального пересечения границы. Об этом сразу сообщили в своих пресс-релизах 7-й пограничный отряд ГПСУ, Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и полиция Черновицкой области.

По версии следствия, канал незаконной миграции организовал 38-летний мужчина, проживавший на Буковине. Клиентов он находил через личные связи, а маршрут пролегал в обход официальных пунктов пропуска на границе с Румынией.

Задержали во время передачи денег

Правоохранители утверждают, что за 10 тысяч евро перевозчик обещал консультации, подробный инструктаж, трансфер на автомобиле до приграничного населенного пункта и дальнейшее сопровождение пешком через государственную границу.

По информации прокуратуры, в одном из эпизодов организатор договорился о незаконный выезд мужчины, у которого не было законных оснований покинуть Украину во время военного положения.

Деньги должна была передать знакомая «клиента» уже после подтверждения успешного пересечения границы.

Однако завершить сделку не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого в Черновцах сразу после получения оговоренной суммы.

Организатор схемы сам загнал себя в ловушку и выйти из нее сможет только через девять лет. Фото: ГПСУ

Угрожает до девяти лет лишения свободы

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Оперативники Госпогранслужбы, Управления стратегических расследований и следователи полиции устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к деятельности канала незаконной переправки. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества