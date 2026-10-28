Почему авто могут не зарегистрировать с первого раза: 5 главных причин МВД

По информации Главного сервисного центра МВД, процедура оформления машины требует максимальной внимательности к юридическому и техническому состоянию маркировки. Даже мелкая ошибка в бумагах может привести к тому, что администратор будет вынужден приостановить предоставление услуги.

Первым и самым банальным препятствием становятся разногласия в документах. Отсутствие оригинала паспорта, ИНН или свидетельства о регистрации, а также опечатки в фамилиях мгновенно ставят процесс на паузу. Также проблемы возникнут, если на машине стоит незарегистрированное газовое оборудование, о котором забыли упомянуть в техпаспорте.

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Следующий критический момент касается несоответствия VIN-кода. Этот уникальный идентификатор является своеобразным паспортом автомобиля, и если хотя бы одна буква или цифра на кузове не совпадает с базой данных, регистрация будет остановлена до выяснения всех обстоятельств.

Экспертиза и юридические ловушки

Еще одна веская причина для отказа– признаки вмешательства в заводскую маркировку. Если специалисты заметят следы спиливания, вторжение деталей с новым номером или другие механические повреждения, машину отправят на подробную экспертизу.

Юридические ограничения часто становятся неприятным сюрпризом для нового владельца. Автомобиль может находиться в розыске Интерпола, иметь арест от исполнительной службы за неуплаченные алименты или штрафы, или же быть в банковском залоге. При наличии таких записей в реестрах какие-либо действия с транспортом полностью блокируются.

Последняя распространенная проблема касается тех, кто покупает подержанные автомобили через торговые организации. Если акт осмотра реализуемого транспортного средства заполнен не полностью или с ошибками, покупателю придется возвращаться к продавцу по исправленному документу.

Именно поэтому специалисты Экспертной службы МВД отмечают важность профессионального исследования перед покупкой. "Экспертное исследование транспортного средства– это главный предохранитель от покупки автомобиля с криминальным прошлым",– отмечают в ведомстве. Специалисты проверяют подлинность номеров агрегатов и анализируют лакокрасочное покрытие.

Цифровые услуги и доверенности

Напомним, ранее мы писали о том, почему иногда не выходит переоформить авто через приложение Дія. Система автоматически проверяет продавца и покупателя по всем базам, и если выявляет аресты или разногласия в данных, сделка отклоняется еще на этапе формирования заявки.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, если владелец находится за границей или на военной службе, продать машину можно через уполномоченного представителя. Для этого требуется правильно оформленная доверенность, в которой четко прописано право именно на продажу и перерегистрацию конкретного транспортного средства