Почему автовладельцы в Норвегии не обращают внимания на повышение ценников на АЗС

Как сообщает The Independent, Норвегия заранее инвестировала в электромобили и инфраструктуру, что позволило стране сформировать один из самых развитых EV-рынков в мире. Сегодня почти все новые авто здесь - электрические, и это уже влияет на расходы водителей.

Сколько стоит топливо в Норвегии

Несмотря на наличие собственной добычи нефти, по состоянию на март 2026 года цены на топливо в Норвегии остаются одними из самых высоких в Европе.

Бензин А-95 стоит около 22,7–23,3 норвежских крон за литр (примерно 2,3–2,4 доллара), дизель - около 20–20,3 крон за литр. В отдельные периоды цены поднимались еще выше - до 26–27 крон за литр на фоне глобального напряжения на нефтяном рынке.

Важный момент: значительную часть цены формируют налоги. По оценкам аналитиков, налоговая нагрузка добавляет к стоимости топлива около 6,5–7,5 крон на литре.

Сколько стоит электроэнергия

На этом фоне электроэнергия выглядит значительно дешевле.

Для домохозяйств действует механизм фиксированной цены - около 0,5 кроны за кВт-ч (примерно 0,05 доллара) с учетом НДС, хотя к ней добавляются сетевые тарифы.

Даже с учетом рыночных колебаний, средние бытовые тарифы остаются низкими - в пределах нескольких евроцентов за кВт-ч.

Публичные зарядки дороже:

AC-зарядки - примерно 4,3–6,8 крон/кВт-ч

быстрые DC - 6,5–9 крон/кВт-ч

Это все равно значительно дешевле, чем использование бензина или дизеля.

Разница в расходах

Разница между затратами на топливо и электроэнергию в Норвегии довольно существенная.

По оценкам, водители электромобилей могут экономить около 1400 крон в месяц по сравнению с владельцами авто с ДВС.

Еще более показателен другой пример: расходы на 100 км для электромобиля могут быть в несколько раз ниже, чем для бензинового авто, в зависимости от способа зарядки, сообщает The Local.

Почему это стало возможным

Ключевую роль сыграла не только дешевая электроэнергия, но и системная политика:

Норвегия годами сочетала льготы для электромобилей с высокими налогами на авто с ДВС. В результате сформировалась экономическая модель, где электрокар стал выгоднее не только с экологической, но и с финансовой точки зрения.

Сегодня это дает эффект: большинство новых авто - электрические, а зависимость водителей от цен на нефть существенно снизилась.

Что это означает для других стран

Опыт Норвегии показывает, что электромобилизация - это не только вопрос экологии.

Это также способ уменьшить влияние глобальных цен на энергоносители на конечного потребителя.

Ключевой фактор - не отдельные стимулы, а долгосрочная политика: налоги, инфраструктура и стабильные правила игры на рынке.