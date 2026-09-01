Почему батарея Tesla Model Y потеряла 23% емкости без быстрых зарядок: главные причины

Среди владельцев электромобилей существует мнение, что частое использование станций быстрой зарядки неотвратимо уничтожает батарею. Однако реальный опыт показывает несколько иную картину.

Как пишет издание InsideEVs, американский блоггер Бранден Флэш приобрел подержанную Tesla Model Y 2023 года выпуска с пробегом более 177 тысяч километров (110 000 миль). Проверка показала, что автомобиль почти никогда не видел мощных терминалов, но его аккумулятор существенно деградировал.

Согласно внутреннему тесту Tesla, за три года машина получила лишь 2 мегаватт-часа энергии от быстрых зарядок и более 40 МВт-ч от обычных медленных. Даже рекуперация при торможении дала больше энергии, чем публичные станции. Несмотря на такой "кроткий" режим, остаточная емкость батареи составила всего 77%.

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То есть аккумулятор потерял 23% своего ресурса, что является достаточно агрессивным показателем для трехлетнего авто. Для водителей этот пример означает одно: сознательное избегание быстрых станций не гарантирует вечную жизнь батареи.

Что действительно посадило батарею

Эксперты выделяют две главные причины столь быстрой деградации. Первая – специфика эксплуатации. Предыдущий владелец, вероятно, ежедневно проезжал огромные расстояния, заряжая авто дома до 100% и высаживая его почти в ноль. Такие глубокие циклы разряда вредят литий-ионным элементам гораздо больше, чем быстрая зарядка энергии на трассе.

Вторая причина– климат. Автомобиль ездил в регионе Палм-Спрингс (Калифорния), где дневная температура регулярно превышает 40°C. Постоянная жара является одним из самых злейших врагов любого аккумулятора, и именно он мог ускорить химическое старение элементов питания.

Современные электромобили имеют эффективные системы терморегуляции, которые отлично справляются с нагреванием во время быстрой зарядки. Исследование компании Recurrent, проанализировавшей 13 тысяч Tesla, подтверждает: доля использования быстрых терминалов не является основным фактором износа.

Так что если вы планируете дальнюю поездку на электромобили – смело пользуйтесь мощными станциями. Главное– не оставляйте авто надолго полностью разряженным и старайтесь не держать его постоянно заряженным на 100% в летнюю жару.