Почему два водителя на одинаковых авто могут заплатить за автогражданку разную цену

Страховые компании самостоятельно определяют стоимость договоров с учетом собственной тарифной политики и оценки страховых рисков. Поэтому цена полиса для двух водителей на одинаковых автомобилях может отличаться. МСТБУ.

От чего зависит цена автогражданки

На стоимость полиса могут влиять:

страховая компания;

место регистрации и использования автомобиля;

тип и назначение транспортного средства;

технические характеристики автомобиля;

условия конкретного договора;

наличие льгот для отдельных категорий людей.

Таким образом, сама марка, модель или двигатель автомобиля не определяют окончательную цену ОСАГО.

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Более дорогой полис не означает большую выплату

При этом более высокая стоимость автогражданки не означает, что в случае ДТП водитель автоматически получит большую страховую выплату.

Размер возмещения определяется в соответствии с размером причиненного ущерба и установленных законодательством норм. Получить деньги от страховой компании бывает непросто.

Поэтому если владелец такого же автомобиля заплатил за ОСАГО больше или меньше, это еще не означает, что кто-то из водителей переплатил. На конечную стоимость полиса влияет совокупность факторов, которые страховщик учитывает при заключении договора.