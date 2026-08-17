Почему два водителя на одинаковых авто могут заплатить за автогражданку разную цену

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Стоимость автогражданки может быть разной
Страховые компании самостоятельно определяют стоимость договоров с учетом собственной тарифной политики и оценки страховых рисков. Поэтому цена полиса для двух водителей на одинаковых автомобилях может отличаться. МСТБУ.
От чего зависит цена автогражданки
На стоимость полиса могут влиять:
- страховая компания;
- место регистрации и использования автомобиля;
- тип и назначение транспортного средства;
- технические характеристики автомобиля;
- условия конкретного договора;
- наличие льгот для отдельных категорий людей.
Таким образом, сама марка, модель или двигатель автомобиля не определяют окончательную цену ОСАГО.
Более дорогой полис не означает большую выплату
При этом более высокая стоимость автогражданки не означает, что в случае ДТП водитель автоматически получит большую страховую выплату.
Размер возмещения определяется в соответствии с размером причиненного ущерба и установленных законодательством норм. Получить деньги от страховой компании бывает непросто.
Поэтому если владелец такого же автомобиля заплатил за ОСАГО больше или меньше, это еще не означает, что кто-то из водителей переплатил. На конечную стоимость полиса влияет совокупность факторов, которые страховщик учитывает при заключении договора.