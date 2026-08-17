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Почему два водителя на одинаковых авто могут заплатить за автогражданку разную цену

Владельцы одинаковых автомобилей в Украине могут получить полисы ОСАГО по разной цене. Стоимость автогражданки зависит не только от характеристик машины, но и от ряда других факторов.
Почему автогражданка стоит по-разному

ФОТО: freepik.com|

Стоимость автогражданки может быть разной

Евгений Гудущан
logo17 августа, 18:20
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Страховые компании самостоятельно определяют стоимость договоров с учетом собственной тарифной политики и оценки страховых рисков. Поэтому цена полиса для двух водителей на одинаковых автомобилях может отличаться. МСТБУ.

От чего зависит цена автогражданки

На стоимость полиса могут влиять:

  • страховая компания;
  • место регистрации и использования автомобиля;
  • тип и назначение транспортного средства;
  • технические характеристики автомобиля;
  • условия конкретного договора;
  • наличие льгот для отдельных категорий людей.

Таким образом, сама марка, модель или двигатель автомобиля не определяют окончательную цену ОСАГО.

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Более дорогой полис не означает большую выплату

При этом более высокая стоимость автогражданки не означает, что в случае ДТП водитель автоматически получит большую страховую выплату.

Размер возмещения определяется в соответствии с размером причиненного ущерба и установленных законодательством норм. Получить деньги от страховой компании бывает непросто.

Поэтому если владелец такого же автомобиля заплатил за ОСАГО больше или меньше, это еще не означает, что кто-то из водителей переплатил. На конечную стоимость полиса влияет совокупность факторов, которые страховщик учитывает при заключении договора.

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