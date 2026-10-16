Почему Euro NCAP начал жестко наказывать за сенсорные экраны в авто

По словам Euro NCAP, новые правила оценки Safe Driving требуют, чтобы поворотники, дворники, аварийка, клаксон и кнопка eCall руководствовались исключительно прямым физическим нажатием. Хоронить эти базовые настройки в дебрях меню на центральном дисплее теперь строго запрещено.

Эксперты пошли на такой шаг из-за массовых жалоб водителей и результатов исследований. Они доказали, что поиск нужной функции на экране во время движения критически отвлекает от дороги и в разы увеличивает риск аварии.

Кто справился, а кто провалил тест?

Показательным примером явились результаты новейших Audi Q7 и Kia EV2, получившие максимальные пять звезд. Немецкий кроссовер, ранее критиковавшийся за чрезмерную любовь к сенсорам, на этот раз набрал впечатляющие 90% удобства управления, ведь инженеры вернули на панель понятные кнопки и переключатели.

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Зато крупный китайский минивэн XPENG X9 продемонстрировал обратную тенденцию. Хотя авто и завоевало пять звезд за общую безопасность, за эргономику водительского места оно получило жалкие 20%, поскольку почти все функции завязаны на центральный планшет.

"Мы приветствуем решение Audi и Kia применить здравый смысл, ведь разумное использование физических элементов управления снижает отвлечение", – Алед Уильямс, программный директор Euro NCAP.

В целом статистика 2026 показывает пропасть между европейскими и китайскими подходами. Если BMW iX3 забирает 100% за органы управления, а CUPRA Raval и GEELY E2 по 80%, модели ZEEKR 7GT и AION UT едва набирают 20%, а Leapmotor B05 вообще получил ноль баллов в этой дисциплине.

Другие испытания и рекордсмены

Кроме кнопок специалисты проверяли электронных помощников. Тот же XPENG X9 провалил тест системы распознавания скорости во время 2000-километрового заезда по Европе, не справившись с временными знаками. Пикап BYD SHARK и хэтчбек Mazda 2 Hybrid успешно подтвердили свои высокие оценки по стандартам 2025 года.