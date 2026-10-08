Почему мост в Швеции поднялся под 100-тонной фурой Scania: всплыли скандальные детали

Как сообщают местные СМИ, среди которых svt.se, история с инцидентом на мосту Стремсундсброн приобретает скандальный оборот. Главное, "стрелочником" водителя не сделали.

Сначала в аварии пытались обвинить перевозчика, заявляя, что фура превысила стандартный лимит в 74 тонны, однако быстро выяснилось, что у водителя было официальное разрешение на перевозку негабарита.

Капремонт в режиме тяп-ляп

Технический анализ конструкции показал, что причиной деформации стал треснутый маятниковый подшипник. Этот элемент соединяет пролет с опорами и работает как демпфер, и самое интересное, что его установили еще во время открытия переправы в 1956 году.

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Мост так и остался в блокаде из-за обычной халатности и непорядочности подрядчика, а вот решение деблокирования так и не найдено. Фото: Trafikverket, svt.se, Стэн Стремгрен

Во время масштабной реконструкции, завершенной в 2025 году, эту 70-летнюю деталь почему-то оставили на месте. Эксперты выяснили, что еще в 2023 году подшипник получил статус TK3 – это самый высокий уровень коррозии по шведским стандартам, требующий обязательного ремонта в течение трех лет.

Ловушка для 100-тонного гиганта

По иронии судьбы, ровно через три года после экспертного заключения, 29 сентября 2026 года, на мост въехал четырехосный грузовик Scania с пятиосным полуприцепом и массивным трансформатором. Водитель услышал громкий взрыв, почувствовал сильное сотрясение дороги, а затем увидел перед собой порог высотой около 40 сантиметров.

Водитель мгновенно остановил машину, эвакуировался на безопасный участок и вызвал спасателей. Сейчас тяжеловозы остаются на мосту, поскольку специалисты не имеют четкого плана его демонтажа.

Существует большая вероятность, что именно большая масса автопоезда сейчас стабилизирует поврежденную конструкцию. Никто не берется прогнозировать, не приведет ли попытка убрать технику до полного обвала переправы.

Напомним, редакция Авто24 уже подробно освещала этот беспрецедентный случай. О первых днях после инцидента и заблокированном движении по магистрали можно прочитать в нашем материале: под 100-тонной фурой мост не провалился, а поднялся.