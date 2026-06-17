Почему полиция не рекомендует публиковать фотографии "прав" и "техпаспорта" в социальных сетях

Главный сервисный центр МВД совместно призвал украинских водителей более внимательно относиться к информации, которую они публикуют в социальных сетях. Даже безопасные на первый взгляд фото или посты могут стать источником данных для мошенников.

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Специалисты отмечают, что любая личная информация, размещенная в открытом доступе, формирует так называемый цифровой портрет человека. Злоумышленники могут использовать его для подделки документов, создания фейковых аккаунтов, оформления кредитов или других мошеннических схем.

Фотографии используют для рекламы

Особое внимание стоит уделить публикациям, связанным с получением водительского удостоверения или приобретением автомобиля. Довольно часто пользователи выкладывают фотографии документов, на которых видны серия и номер водительского удостоверения, персональные данные или другая конфиденциальная информация.

В сервисных центрах МВД предупреждают, что мошенники нередко используют подобные фото и видео для создания фальшивых отзывов или рекламных материалов на подконтрольных страницах, которые якобы предлагают услуги от имени государственных учреждений.

Специалисты рекомендуют не публиковать в открытом доступе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, договоры купли-продажи, паспорта, выписки о месте жительства и регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков.

Повышение уровня конфиденциальности

Для повышения уровня безопасности гражданам рекомендуется регулярно проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях, ограничивать доступ посторонних лиц к личной информации и пользоваться исключительно официальными каналами получения государственных услуг.

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что все данные о водительских документах и их владельцах хранятся в закрытых государственных реестрах. Поэтому для восстановления водительского удостоверения, внесения изменений в документы или получения других услуг следует обращаться непосредственно в сервисные центры МВД или пользоваться официальными электронными сервисами, в частности «Кабинетом водителя» и приложением « “» «Дія»”.