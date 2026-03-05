Почему слушать радио в автомобиле через приложение удобнее, чем через FM-приемник

Еще недавно слушать радио в машине означало только поиск частоты. Сегодня же достаточно смартфона и мультимедийной системы с Apple CarPlay или Android Auto – и эфир доступен без ограничений географии и сигнала, уверены в Авто24.

Кстати Tesla предлагает возврат радиоприемника за 500 долларов

FM постепенно исчезает из авто

Часть современных авто уже не имеет классического FM-приемника или делает ставку на онлайн-потоки. Например, в Tesla Model 3 и Tesla Model S радио интегрировано через интернет-сервисы. Аналогичная ситуация – у популярных в Украине электромобилей и гибридов Zeekr, BYD, Ford Mustang Mach-E и тому подобное.

У привезенных из США автомобилей другая проблема – FM-диапазон. Украинских ФМ-станций, которые имеют парные волны, такие аудиосистемы просто не видят. В таком случае, чтобы слушать радио в авто, единственным решением становится онлайн-приложение в смартфоне, работающее через pple CarPlay/Android Auto.

Качество звука и стабильность

Если сравнить качество звучания одной радиостанции между сигналом с радиоэфира и интернет-приложения, то разницу почувствует даже человек без слуха. Конечно, ведь FM - это аналоговый сигнал. Помехи, “шипение”, потеря волны при выезде из области - знакомая история для многих водителей. Из-за этого слушать радио без интернета становится невозможным.

Интернет-радио - цифровое. В нем качество приема стабильное, звук чище, без шумов. Если в авто современная премиальная аудиосистема со многими динамиками, усилителями и сабвуфером, это ощущается особенно существенно.

Еще один плюс интернет-приложения – при каждом пересечении региона или государственной границы нет необходимости искать новую частоту – она остается постоянной всю поездку.

Больше выбора, чем в FM

Онлайн-радио не ограничено передатчиками. Вы можете слушать украинские станции за рубежом или мировые эфиры в Украине. Этого нельзя сделать, если слушать радио без интернета.

Приложения открывают доступ к десяткам и сотням станций - музыкальных, новостных, тематических.

“Слушай UA”: радио без швов между устройствами

На украинском рынке появился новый цифровой сервис - “Слухай UA”. Это мультиплатформенное приложение, которое объединило более 50 украинских и зарубежных радиостанций.

Главная особенность - бесшовный опыт. Вы можете начать прослушивание на компьютере, продолжить на смартфоне, а затем переключиться на аудиосистему в авто. Без дополнительных настроек.

"Слушай UA" работает на всех популярных платформах – мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии. И что важно для автовладельцев - легко интегрируется с Apple CarPlay и Android Auto. Управление происходит прямо с экрана авто. Если же этих систем нет, доступен специальный режим для смартфона “В Авто” с большими кнопками, упрощенным интерфейсом и минимумом отвлечений.

Умные функции приложения

“Слушай UA” сохраняет историю прослушиваний и позволяет добавлять станции в раздел “Любимые”. Есть функция распознавания треков - достаточно одного прикосновения, чтобы узнать название песни.

Отдельное преимущество - слушать радио в авто можно даже при слабом интернет-соединении. В реальных условиях украинских дорог это критически важно.

Контент в “Слушай UA” структурирован по жанрам и ситуациям - для поездок, спорта, работы или отдыха. Также можно слушать новости в аудиоформате.

Почему слушать интернет-радио – новая норма

Автомобиль становится частью цифровой экосистемы. Мы давно смотрим видео через стриминг, пользуемся навигацией онлайн - логично и радио слушать радио через интернет.

FM-радио останется как резервный вариант. Но если говорить об удобстве, качестве, выборе и интеграции с современным авто - приложения вроде “Слушай UA” уже выглядят более практичным решением для ежедневных поездок.