Почему Tesla летит 130 км/ч, а BMW ползет 100: хитрый закон на автобанах Австрии

Как отмечает эксперт Мальте Карстан на платформе LinkedIn со ссылкой на австрийское законодательство IG-L, эта норма призвана уменьшить локальное загрязнение воздуха. Для безопасности обычный лимит на трассах страны составляет 130 км/ч, но на отдельных отрезках его снижают для экологии, делая исключение только для батарейных машин.

Чтобы использовать это преимущество, машина должна иметь соответствующие зеленые номера и соответствовать требованиям идентификации. Интересно, что владельцы плагин-гибридов не подпадают под эту льготу, ведь у их автомобилей все равно есть двигатель внутреннего сгорания.

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Вот такие знаки с 1 июля 2019 г. предупреждали, что электромобили с зелеными номерными знаками освобождены от ограничений скорости на отдельных участках австрийских автомагистралей и скоростных дорог согласно Закону о контроле загрязнения воздуха (IG-L). Фото: из открытых источников

При этом водители электрокаров не могут игнорировать знаки "100", если ограничения введены из-за ремонтных работ, пробок или из соображений безопасности. То есть, это не общенациональный безлимит, а лишь точечное экологическое ослабление.

Физику не проведешь

Логика закона проста: Volkswagen ID.7 или Hyundai Ioniq 6 не имеют выхлопной трубы, поэтому не выбрасывают вредные вещества непосредственно на дорогу. Даже самый современный дизельный или бензиновый автомобиль оставляет после себя локальные загрязнения. И в этом месте возникает ряд вопросов...

Теперь все чаще можно увидеть вот такие знаки запрета – понятно и особенно приятно владельцам "зеленых" номерных знаков на авто. Фото: из открытых источников

Экологический расчет становится сложнее, если рассмотреть ситуацию шире. На скорости 130 км/ч аэродинамическое сопротивление значительно возрастает, что резко увеличивает расход энергии и уменьшает запас хода электромобиля.

К тому же остаются износ шин, стирание асфальта и уровень шума, которые никуда не исчезают от наличия зеленого номера. Выходит забавная ситуация: огромный тяжелый электрический внедорожник может нестись на все деньги, а маленькая экономная малолитражка вынуждена плестись в правом ряду.