Почему в Украине топливо не дешевеет: АМКУ и Верховная Рада не влияют на ситуацию

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства во время действия “военного положения” рассмотрела ситуацию на топливном рынке. Главной темой заседания стал вопрос о том, почему розничные цены на топливо остаются высокими, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках. Об этом пишет enkorr.ua.

Читайте также: Оптовые цены на дизельное топливо снизились почти до 60 гривен за литр

В заседании приняли участие представители сети АЗС UPG, председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, а также народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко.

Нефть подешевела, но топливо – не

В ходе заседания депутаты обратили внимание на то, что мировые цены на нефть уже вернулись к уровню конца февраля. В то же время украинские водители пока не увидели соответствующего снижения стоимости бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях.

По словам председателя АМКУ Павла Кириленко, операторы объясняют такую ситуацию необходимостью реализовать запасы топлива, закупленные по более высоким ценам.

В то же время он подчеркнул, что рынок топлива является нерегулируемым, поэтому Антимонопольный комитет не имеет законных полномочий вмешиваться в процесс формирования розничных цен.

В АМКУ считают, что цены могут быть ниже

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено маржинальности операторов АЗС. По словам Павла Кириленко, после сокращения во время недавнего топливного кризиса маржа сетей практически вернулась к докризисному уровню.

В то же время глава АМКУ высказал личное мнение, что в нынешней ситуации на рынке топливо могло бы стоить примерно на 3 – 4 грн за литр дешевле, чем сейчас.

Возвращать государственное регулирование цен не предлагают

В ходе обсуждения также был поднят вопрос о возможном возвращении государственного регулирования цен на топливо или установлении предельной торговой надбавки.

Однако представители Антимонопольного комитета выступили против такого механизма. В АМКУ напомнили, что именно отмена государственного регулирования после начала полномасштабной войны позволила ликвидировать дефицит топлива и стабилизировать рынок в 2022 году.

По мнению комитета, если на рынке отсутствуют монополисты, основным механизмом формирования цен должна оставаться конкуренция между операторами.

Расследование возможных сговоров продолжается

Павел Кириленко также сообщил, что Антимонопольный комитет продолжает расследование возможных антиконкурентных согласованных действий на топливном рынке.

По его словам, еще до начала последнего скачка цен в производстве АМКУ находились десятки дел о возможных нарушениях конкурентного законодательства. В настоящее время анализ продолжается, однако по состоянию на сегодня комитет не установил фактов антиконкурентного сговора между операторами топливного рынка.