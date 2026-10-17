Почему военные авто в Германии ездят с номерами Y: интересная история и секреты Бундесвера

Как отмечает немецкое издание Chip.de, эти номерные знаки визуально отличаются от обычных европейских стандартов.

Помимо буквы Y, от классических номеров их отличает несколько существенных элементов: армейские номерные знаки не имеют световозвращающего покрытия, используют другой шрифт, а вместо регионального кода всегда стоит один символ.

Немного воспоминаний из прошлого

История этого решения тянется с 1955 года, когда вновь Бундесвер нуждался в собственной системе регистрации.

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Военным нужен был максимально простой идентификатор, который бы не пересекался с гражданскими номерами.

В Германии за военными закреплены две буквы для номерных знаков, но у Bundeswehr есть только одна из них. Коллаж: Авто24

Очевидная аббревиатура BW (Bundeswehr) тогда не рассматривалась, а большинство букв алфавита уже разобрали крупные города. По данным автомобильного клуба ADAC, свободными оставались только X и Y.

" Тогдашний бригадный генерал Курт Фогель назначил именно букву Y идентификатором для армейских транспортных средств, – отмечают эксперты.

Транспортно-логистическая и боевая техника Бундесвера с буквенным индексом Y имеет шестизначное цифровое обозначение. Коллаж: Авто24

Что означают цифры на номерах

Обычно после буквы и дефиса следует случайный набор до шести цифр. В отличие от гражданских авто, эта комбинация не выдает ни подразделения, ни назначения техники.

Однако есть интересные исключения для особого транспорта. Например, машины, закупленные в США, получают всего три цифры, а высшее командование ездит с короткими однозначными номерами.

Цифровой индекс обозначает порядковый номер, но никак не указывает на зашифрованную локацию. Фото: открытые источники

Самый известный номер закреплен за генеральным инспектором Вооруженных Сил. С 2023 года на этом элитном автомобиле передвигается генерал Карстен Бройер.

Фамилия генерального инспектора может меняться, но номерной знак постоянно закреплен за человеком именно в этой должности. Фото: сайт kennzeichenwelt.de

Кому достался символ X

Буква X также не осталась без дела на германских дорогах. Ее отдали для маркировки служебных автомобилей базирующихся в Германии международных штаб-квартир NATO.

Транспортные средства НАТО можно идентифицировать по их номерным знакам. Фото: ADAC

Эти транспортные средства не подчиняются Бундесверу, а принадлежат к многонациональным структурам альянса. Встретить их – большая редкость, ведь по всей стране насчитывается всего несколько сотен таких специфических машин.