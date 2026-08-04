Почти 1,2 миллиона автомобилей Tesla имеют дефект подвески: о каких моделях идет речь

Расследование дефектов охватывает седаны Model 3 2018-2020 годов выпуска и кроссоверы Model Y 2021-2023 годов выпуска. В настоящее время регулятор зафиксировал 156 официальных обращений от столкнувшихся с этой проблемой водителей, сообщает Carscoops.

Отсутствие предупреждений и характер возникновения неисправности

Главной опасностью обнаруженного дефекта является отсутствие каких-либо системных уведомлений на бортовой приборной панели перед выходом подвески из строя. По свидетельству автовладельцев, единственным симптомом будущей поломки часто становился только посторонний скрип или шум при повороте руля, в частности при движении задним ходом.

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После поломки деталей подвески автомобили упускали возможность дальнейшего самостоятельного движения и нуждались в эвакуации. Как пример, в жалобе владельца Model Y 2021 выпуска из Флориды указано о полном выходе из строя передних нижних поперечных рычагов, рулевых тяг и верхних рычагов подвески при пробеге всего 46 837 километров.

Возможные последствия