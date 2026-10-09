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Почти 50-летняя капсула времени: в Закарпатье продают ЗАЗ-968А с мизерным пробегом

В Виноградове выставили на продажу раритетный ЗАЗ-968А 1979 года выпуска, который за свою жизнь проехал всего 10 тысяч километров. За уникальный экземпляр первого поколения заднемоторных автомобилей владелец просит 5500 долларов, что делает его одним из самых дорогих на рынке.
В Закарпатье продают ЗАЗ-968А с пробегом 10 тыс. км

ЗАЗ-968А

Евгений Гудущан
logo9 октября, 18:20
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Как сообщает портал TopGir со ссылкой на объявления маркетплейса AUTO.RIA, этот классический "ушастый" сохранился в первозданном виде. Автомобиль оснащен родным 1,2-литровым бензиновым двигателем на 45 лошадиных сил и классической четырехступенчатой механикой.

Главная фишка этой модели– V-образный мотор с воздушным охлаждением, традиционно для ЗАЗ расположенный в задней части кузова. За комфорт на неровностях отвечает независимая подвеска: торсионная спереди и пружинная сзади, что в свое время считалось вполне прогрессивным решением.

Свое народное прозвище машина получила благодаря характерным боковым воздухозаборникам, обеспечивающим охлаждение моторного отсека. Интересно, что именно ЗАЗ-968А стал одним из последних представителей линейки с такими выразительными "ушами", ведь уже в конце 1979 завод перешел на выпуск модернизированной версии без них.

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Заявленный прайс в 247 тысяч гривен выглядит довольно амбициозно, учитывая, что продавец не предоставил подробное описание состояния кузова или истории обслуживания. Однако для коллекционеров и ценителей ретро техники такой пробег может стать решающим аргументом для покупки.


Фото: AUTO.RIA

Не единственная находка на рынке

Напомним, ранее мы писали об еще одной интересной находке для любителей отечественного автопрома. Во Львовской области выставили на продажу идеальную ВАЗ-21099 2004 года выпуска.

За 22 года эта машина проехала всего 13 тысяч километров и все время хранилась в теплом гараже. За сохраненную "девяносто девятую" из 1,5-литровым мотором владелец просит 3999 долларов, причем кузов дважды проходил антикоррозионную обработку и не имеет никаких следов ржавчины.

#Aвтофанаты #Фото #Новости
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