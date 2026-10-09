Почти 50-летняя капсула времени: в Закарпатье продают ЗАЗ-968А с мизерным пробегом

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на объявления маркетплейса AUTO.RIA, этот классический "ушастый" сохранился в первозданном виде. Автомобиль оснащен родным 1,2-литровым бензиновым двигателем на 45 лошадиных сил и классической четырехступенчатой механикой.

Главная фишка этой модели– V-образный мотор с воздушным охлаждением, традиционно для ЗАЗ расположенный в задней части кузова. За комфорт на неровностях отвечает независимая подвеска: торсионная спереди и пружинная сзади, что в свое время считалось вполне прогрессивным решением.

Свое народное прозвище машина получила благодаря характерным боковым воздухозаборникам, обеспечивающим охлаждение моторного отсека. Интересно, что именно ЗАЗ-968А стал одним из последних представителей линейки с такими выразительными "ушами", ведь уже в конце 1979 завод перешел на выпуск модернизированной версии без них.

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Заявленный прайс в 247 тысяч гривен выглядит довольно амбициозно, учитывая, что продавец не предоставил подробное описание состояния кузова или истории обслуживания. Однако для коллекционеров и ценителей ретро техники такой пробег может стать решающим аргументом для покупки.



Фото: AUTO.RIA

Не единственная находка на рынке

Напомним, ранее мы писали об еще одной интересной находке для любителей отечественного автопрома. Во Львовской области выставили на продажу идеальную ВАЗ-21099 2004 года выпуска.

За 22 года эта машина проехала всего 13 тысяч километров и все время хранилась в теплом гараже. За сохраненную "девяносто девятую" из 1,5-литровым мотором владелец просит 3999 долларов, причем кузов дважды проходил антикоррозионную обработку и не имеет никаких следов ржавчины.