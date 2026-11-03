Почти 90 км в месяц: как в Украине защищают прифронтовые дороги от вражеских дронов

ФОТО: Общественное Харьков|
Военные натягивают сетку над автодорогой
Как сообщает Министерство обороны Украины, масштабным проектом занимается Государственная спецслужба транспорта. С начала текущего года ее специалисты уже достигли установки более 1640 км защитных сооружений на определенных направлениях.
Только за прошлый месяц в прифронтовых регионах не только построили 86,65 километра антидроновых экранов, но и параллельно отремонтировали почти 63 километра дорожного покрытия. Это критически важно для быстрого и безопасного переноса гражданской и военной техники в условиях постоянной угрозы воздуху.
Масштабы дорожных работ
В целом активная фаза восстановительных работ началась еще в апреле. За это время дорожники и военные инженеры провели текущий ремонт и обеспечили эксплуатационное содержание более 720 километров дорог, ежедневно поддерживающих колоссальные нагрузки.
В настоящее время строительные бригады полностью завершили работы на 57 участках. Еще на двух объектах процесс продолжается прямо сейчас, несмотря на очень сложные условия ближнего расположения столкновения. Такая инфраструктура гарантирует сохранность транспорта и предоставляет нашим подразделениям дополнительные возможности для эффективного выполнения боевых задач.