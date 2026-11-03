Почти 90 км в месяц: как в Украине защищают прифронтовые дороги от вражеских дронов

Как сообщает Министерство обороны Украины , масштабным проектом занимается Государственная спецслужба транспорта. С начала текущего года ее специалисты уже достигли установки более 1640 км защитных сооружений на определенных направлениях.

Только за прошлый месяц в прифронтовых регионах не только построили 86,65 километра антидроновых экранов, но и параллельно отремонтировали почти 63 километра дорожного покрытия. Это критически важно для быстрого и безопасного переноса гражданской и военной техники в условиях постоянной угрозы воздуху.

Масштабы дорожных работ

В целом активная фаза восстановительных работ началась еще в апреле. За это время дорожники и военные инженеры провели текущий ремонт и обеспечили эксплуатационное содержание более 720 километров дорог, ежедневно поддерживающих колоссальные нагрузки.

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