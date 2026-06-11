Почти каждая вторая гривна "исчезла" из бюджета: в Одессе разоблачили схему с закупкой светофорного оборудования

По данным следствия, должностные лица коммунального учреждения “Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение” Одесского городского совета вместе с представителями бизнеса организовали закупочную схему.

Как сообщает в своем релизе пресс-служба БЭБ в Одесской области, условия тендеров, формировали под конкретного поставщика, а ожидаемую стоимость определяли с помощью фиктивных коммерческих предложений.

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Схема – через "свои" компании

Оборудование закупали у производителя и через цепь связанных предприятий перепродавали коммунальному учреждению по более высокой цене. Делились суммы практически поровну: половину себе, половину – городу.

В течение 2024 года провели 11 закупок источников бесперебойного питания для светофоров на общую сумму более 40,8 млн грн.

Детективы считают, что почти каждая вторая гривна из сметы закупки пошла в карманы чиновников. Фото: БЭБ Одесской области

По заключению экспертиз, убытки территориальной громады Одессы составили почти 21 млн грн – фактически более половины потраченной суммы.

Дело передали в суд

Детективы БЭБ сообщили о подозрении семерым участникам организованной группы.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Фигурантам инкриминируют завладение бюджетными средствами путем организованной схемы при проведении закупок.