Почти миллион долларов в спинке сиденья: в Закарпатье будут судить мужчину за попытку обмануть

По данным следствия, мужчина направлялся в Словакию через пункт пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое" на Audi A8. Информацию об этом эпизоде распространила Закарпатская областная прокуратура.

Для пересечения границы он выбрал "зеленый коридор", предназначенный для пассажиров без товаров и ценностей, подлежащих обязательному декларированию.

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Не стоит держать все яйца в одной корзине

Во время проверки таможенники обнаружили в спинке заднего сиденья автомобиля специально оборудованный тайник. В нем находились 990 тысяч долларов США.

Водитель и его пассажирка или пассажир еще не знают, что через несколько минут начнется досмотр автомобиля с не очень утешительным для них результатом. Скриншот: Авто24 из видео Гостаможслужбы

Общая сумма изъятых средств эквивалентна более 40 миллионам гривен. В настоящее время деньги арестованы.

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С грифом "в крупном размере"

Закарпатская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Мужчине инкриминируют контрабанду в крупном размере – перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.