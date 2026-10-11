Почти миллион евро за классику: легендарную Honda NSX превратили в современный суперкар

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Рестомод Honda NSX Tensei
Как сообщает Motor1, итальянское ателье Pininfarina совместно с JAS Motorsport завершило работу над амбициозным проектом перерождения классической Honda NSX. Новинка получила название Tensei, что в переводе с японского означает "возрождение". Сама компания Honda не принимает прямого участия в проекте – это полностью независимая интерпретация культового спорткара, которую соберут вручную.
Что под капотом
Вместо того чтобы ставить современный электромотор, инженеры сохранили оригинальный блок цилиндров Honda C30A. Однако его "начинку" полностью переработала британская компания Judd Power, известная своими гоночными двигателями.
Они установили новый коленвал, легкосплавные головки блока, титановые клапаны и отказались от фирменной системы VTEC в пользу фиксированных фаз газораспределения. В результате 3,5-литровый атмосферный V6 выдает 414 лошадиных сил и крутится до впечатляющих 8500 оборотов в минуту. Вся эта мощность передается только на задние колеса через классическую шестиступенчатую механику.
Карбон вместо алюминия
Специалисты Pininfarina заменили все заводские алюминиевые кузовные панели высокопрочным углеродным волокном. Это позволило не только изменить дизайн, но и сделать абсолютно плоское днище и добавить активный задний диффузор, которого никогда не было в оригинальной NSX.
Сухая масса автомобиля теперь составляет всего 1250 кг. За остановку отвечают мощные тормоза Brembo, а подвеска получила электронно управляемые амортизаторы KW, что позволяет водителю настраивать жесткость под конкретные условия на дороге.
Цена вопроса
- За такой эксклюзив придется заплатить солидную сумму. Базовый прайс на Tensei стартует от 880 тысяч евро (примерно 959 тысяч долларов). И это без учета налогов, индивидуальных пожеланий клиента и, самое главное, без стоимости самой Honda NSX, которую покупатель должен предоставить в качестве донора.
- Публичный дебют готового автомобиля состоится на Парижском автосалоне в 2026 году. В общей сложности планируют выпустить только 35 таких машин, поэтому это скорее коллекционная экзотика, чем автомобили для ежедневных поездок.