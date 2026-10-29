Почти новая Kia Rio 2010: в Кривом Роге нашли интересную капсулу времени с ГБО

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA красный автомобиль после рестайлинга выставили на продажу в Кривом Роге. Владелец оценил машину в 371 360 гривен, однако в кратком описании не предоставил никаких подробностей по истории хранения или документов, подтверждающих цифры на одометре.

Под капотом этой находки установлен надежный 1,4-литровый двигатель мощностью 95 лошадиных сил, работающий в паре с классической механической коробкой передач. Интересно, что, несмотря на статус капсулы времени, машина оборудована газобаллонным оборудованием для езды на пропан-бутане.



Фото: AUTO.RIA

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Юридическая история и нюансы комплектации

По данным открытых реестров, эта Kia Rio успела сменить троих владельцев. Последнее регистрационное действие провели 15 ноября 2023 года, когда хэтчбек официально переоборудовали для работы на газовом горючем.

Автомобиль представлен в исполнении Base, что подразумевает минимальный набор опций. "Продавец характеризует состояние хэтчбека как отличное, однако никаких подтверждений этому не дает",– отмечают журналисты.



Фото: AUTO.RIA

Другие находки на украинском рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, периодически появляющихся в продаже. К примеру, в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца, который оценили в 263 тысяч гривен.

Также на отечественном рынке можно встретить и премиальные автомобили в идеальном состоянии. Как уже сообщалось на нашем сайте, в Черновцах выставили на продажу представительский седан Audi A8 2008 года с прозрачной историей обслуживания за 18 999 долларов.