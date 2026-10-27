Почти новые, но более дешевые: какие подержанные авто до 5 лет массово пригоняют украинцы

Как сообщает ассоциация Укравтопром, Всего с января по сентябрь 2026 года отечественный автопарк пополнили 176,3 тысяч легковушек с пробегом. Из этого количества доля относительно новых машин в возрасте до пяти лет составила солидные 26 процентов.

Любопытно, что предпочтения покупателей в этом сегменте распределились достаточно неравномерно. Наибольшую долю среди импортированных "свежих" легковушек уверенно держат бензиновые автомобили, охватившие 46 процентов рынка.

Электромобили дышат в спину традиционным ДВС с показателем в 29 процентов, а гибридные модели избрали 19 процентов покупателей. Вместо этого дизельные машины и авто с газобаллонным оборудованием отстают.– их доля составляет всего 5 и 1 процент соответственно.

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Какие модели разлетаются быстрее всего

Абсолютным бестселлером среди подержанных авто в возрасте до пяти лет стала Tesla Model Y. За девять месяцев украинцы зарегистрировали 2813 таких электрических кроссоверов, что подтверждает безумный спрос на практические "зеленые" технологии.

Вторую строчку рейтинга занял популярный японский кроссовер Nissan Rogue с результатом в 2218 проданных единиц. Тройку лидеров замыкает немецкий прагматик Volkswagen Tiguan, который избрали 1957 автомобилистов, а сразу за ним следует еще одна электричка– Tesla Model 3 с показателем в 1942 году авто. Пятое место досталось стильной Mazda CX5, приобретенной 1848 раз.

В десятку самых желанных моделей также вошли Ford Escape, премиальный Audi Q5 и экономичный Kia Niro. Замыкают этот хит-парад корейский электрокар Hyundai Ioniq 5 и американский внедорожник Jeep Compass, нашедший 842 и 794 новых владельцев соответственно.