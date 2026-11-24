Как сообщает ассоциация Укравтопром, Всего за прошедший месяц отечественный автопарк пополнили 22,4 тысячи легковушек с пробегом. Из этого количества сегмент относительно новых машин занял солидную долю, подтверждая интерес покупателей к современным технологиям и меньшему износу деталей.

Предпочтения водителей кардинально изменились в пользу экологического транспорта. Наибольшую долю среди импортируемых пятилеток отвоевали электромобили, охватившие сразу 40% рынка.

Традиционные бензиновые машины дышат в спину лидерам с показателем в 38%. Гибридные установки выбрали 17% покупателей, в то время как дизельные двигатели и авто с ГБО оказались на обочине спроса– они собрали только 4% и 1% соответственно.

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Какие модели выбирают чаще всего

Если посмотреть на конкретные модели, то украинцы массово пересаживаются на электрокары от Tesla. Абсолютным бестселлером октября стал кроссовер Tesla Model Y, разошедшийся тиражом в 581 экземпляр, а серебро забрал седан Tesla Model 3 из показателем 375 регистраций.

Тройку лидеров замыкает практический немец Volkswagen Tiguan, который предпочли 267 автомобилистов. Буквально на пятки ему наступает популярный кроссовер Nissan Rogue (265 штук), а замыкающая пятерку надежная Mazda CX5 (229 единиц).

До десятки самых желанных свежих авто также вошли Ford Escape (207 автомобилей), Kia Niro (200 штук) и футуристический Hyundai Ioniq 5 (173 единицы). Замыкают рейтинг премиальный Audi Q5 (162 авто) и еще один корейский электрокар Kia EV6 (152 штуки), стабильно находящие своих владельцев благодаря адекватному прайсу на вторичном рынке.