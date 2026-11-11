Почти новый Chevrolet Aveo 2006 года: стоит ли отдавать 6500 долларов за капсулу времени на автомате

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA под капотом этой находки установлен надежный 1,5-литровый бензиновый двигатель. Продавец уверяет, что машина имеет максимальную комплектацию, обута в новые шины и полностью готова к проверкам на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Владелец сравнивает сохранность двадцатилетнего седана с состоянием совершенно нового автомобиля. По его словам, все бортовые системы и функции работают без нареканий, а технических замечаний к работе агрегатов просто нет.

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Однако привлекательная картинка немного портится из-за отсутствия документального подтверждения реального километража. В объявлении нет никаких сведений об истории сервисного обслуживания или условиях хранения кузова за последние два десятилетия.

Дополнительные вопросы вызывает и юридическая история транспортного средства. Хотя в карточке товара указан только один владелец, данные открытых реестров свидетельствуют о перерегистрации авто по договору купли-продажи 7 июля 2026 года.

Заявленный прайс в 6500 долларов, что в эквиваленте составляет более 300 тысяч гривен, выглядит достаточно амбициозно для этой модели. "Продавец сообщает о надлежащем состоянии документов и допускает торг с покупателем при осмотре",– отмечают журналисты.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Кривом Роге нашли почти новую Kia Rio 2010 года выпуска из ГБО, которую оценили более чем в 370 тысяч гривен.

Также на отечественном рынке можно встретить другие интересные предложения. Например, в Киеве выставили на продажу идеальный ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца за 263 тысяч гривен, а в Кропивницком продают сохраненную Toyota Corolla 2008 года выпуска.