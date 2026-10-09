Почти новый Daewoo Sens по цене старого Ланоса: в Ровенской области нашли настоящую капсулу времени

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на объявление маркетплейса AUTO.RIA, красный седан все это время принадлежал только одному владельцу. Последнее регистрационное действие провели совсем недавно– 27 марта 2026 машину переоформили по договору купли-продажи.

Под капотом этой находки скрывается хорошо знакомый украинским водителям 1,3-литровый мелитопольский двигатель МеМЗ мощностью 70 лошадиных сил. Работает он в паре с классической пятиступенчатой механикой, что в свое время и являлось главным отличием модели от более дорогого родственного Lanos.



Фото: AUTO.RIA

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Продавец оценил свою капсулу времени в 125860 гривен, что в эквиваленте составляет 2800 долларов. Кузов автомобиля сохранился превосходно, серьезных дефектов или следов коррозии нет.

Авто от одного владельца, есть две царапины на левом крыле, на фото видно,

– Автор объявления, продавец.

Интересно, что долгое время на нашем рынке Sens предлагали исключительно в кузове седан. Более практичные хэтчбеки появились в автосалонах значительно позже, поэтому именно такие четырехдверные версии стали настоящим народным хитом.

Не единственная находка этой осенью

Напомним, ранее мы писали об еще одном интересном экземпляре для ценителей классики. Во Львовской области выставили на продажу идеальную ВАЗ-21099 2004 года выпуска.

Эта машина хранилась в теплом гараже и проехала всего 13 тысяч километров. За авто в оригинальном состоянии и без ржавчины владелец просит 3999 долларов, хотя и готов к торгу.