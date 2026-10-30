Почти новый Mitsubishi Lancer X за 9000 долларов: в Харьковской области нашли интересную капсулу времени

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, автомобиль оснащен надежным двухлитровым бензиновым двигателем и классической механической коробкой передач. По словам продавца, машина сохранила заводское лакокрасочное покрытие, а ни один кузовной элемент не демонтировался.

Состояние салона нынешний владелец оценивает как отличное, что полностью соответствует заявленным цифрам на одометре. В то же время, идеалистам стоит обратить внимание на небольшую вмятину на заднем крыле, которую автор объявления честно демонстрирует на опубликованных фотографиях.



Фото: AUTO.RIA

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Нюансы пробега и адекватность прайса

Интересно, что пробег в 50 тысяч километров совпадает как в описании продавца, так и в электронной карточке автомобиля. Однако документального подтверждения этого показателя нет, а по регистрационным данным седан сменил уже трех владельцев, последняя перерегистрация состоялась в марте 2023 года.

Заявленная стоимость в 9000 долларов, что в эквиваленте составляет более 418 тысяч гривен, может показаться слишком высокой для восемнадцатилетнего авто. Однако для ценителей именно десятого поколения Lancer в таком сохранившемся состоянии этот прайс может стать предметом для разумного торга.



Фото: AUTO.RIA

Другие находки на украинском рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, которые этой осенью массово появляются в продаже. К примеру, в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года выпуска от первого владельца, который оценили в 263 тысяч гривен.

Также на отечественном рынке можно встретить и премиальный сегмент в новом авто. Как уже сообщалось на нашем сайте, в Черновцах выставили на продажу идеальную Audi A8 2008 года с скудным пробегом, за которую просят почти 19 тысяч долларов.