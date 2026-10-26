Почти новый ЗАЗ Lanos по фантастической цене: в Киеве обнаружили настоящую капсулу времени

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, синий автомобиль оснащен классическим 1,5-литровым бензиновым двигателем на 86 лошадиных сил и механической коробкой передач. Машина находится в одних руках с момента первоначальной регистрации, состоявшейся 22 марта 2013 года.

Владелец уверяет, что заявленный пробег абсолютно реальный, и готов предоставить транспортное средство для проверки на любом СТО. Найти аналогичную модель с меньшими цифрами на одометре в Украине сейчас действительно очень сложно.

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Выставленный экземпляр относится к первому поколению и может похвастаться топовым оснащением для этой модели. Будущий покупатель получит гидроусилитель руля, кондиционер, передние электростеклоподъемники и даже подогрев передних сидений.

Салон дополнительно защитили чехлами, а общее состояние кузова смотрится очень свежим. Заявленная цена в 263 тысяч гривен может показаться высокой для отечественного автопрома, но возможность разумного торга делает это предложение интересным для ценителей.

Другие находки на украинском рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, периодически появляющихся в продаже. Например, в Ровенской области нашли почти новый Daewoo Sens от первого владельца, который оценили в 2800 долларов.

Также на отечественном рынке можно встретить и советскую классику в идеальном состоянии. В частности, в Закарпатье продают классический ЗАЗ-968А с мизерным пробегом за 247 тысяч гривен, а в Запорожье выставили коллекционный ВАЗ-2106, за который просят впечатляющие 20 тысяч долларов.