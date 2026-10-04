Под 100-тонной фурой мост не провалился, а поднялся: движение заблокировано на месяц

Из-за инцидента одна из главных магистралей страны закрыта по меньшей мере на месяц, а водителям приходится пользоваться опасным лесным объездом.

Как сообщает шведское государственное телевидение SVT, Сейчас эксперты не могут назвать точную причину разрушения, ведь у перевозчика были все официальные разрешения на проезд. Ситуация осложняется тем, что мост имеет самый высокий класс грузоподъемности и был специально реконструирован в 2025 году для пропуска тяжелой техники.

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Фуру придется поднимать в воздух

Сейчас на месте происшествия нет тяжелой спасательной техники, а шведы только ищут способ эвакуировать застрявший транспорт. Из-за образовавшегося 40-сантиметрового перепада высот съехать с моста своим ходом совершенно невозможно.

Весь автопоезд, состоящий из четырехосного тягача Scania, низкорамного прицепа и массивного трансформатора для Норвегии, вероятнее всего, придется поднимать в воздух.

Вот так выглядит перекрытый мост и реального плана его освобождения еще не разработали. Скриншот: Авто24

Ужасный опыт водителя и проблемы с объездом

Представитель транспортной компании рассказал журналистам, что водитель двигался по переправе на минимальной скорости.

" Он услышал громкий взрыв, после чего конструкция моста заметно задрожала, – отметил представитель перевозчика.

В компании подчеркнули, что их фуры много раз ездили по этому маршруту без всяких проблем. Однако этот злосчастный рейс стал первым после недавней модернизации моста, которая, по иронии судьбы, должна сделать его еще более прочным.

По мнению экспертов Авто24, здесь для устранения перепада по высоте и освобождения фуры не поможет даже рампа мощнейшей 70-тонной армейской мостоукладочной машины M104 Wolverine на базе танкового шасси M1 Abrams. Коллаж: Авто24

Объезд по лесной дороге также опасен

Между тем, весь трафик пустили в объезд местной лесной дорогой Z795, которая оказалась слишком узкой для такого интенсивного потока. Уже 1 октября там произошел первый серьезный инцидент: местный автобус слишком сильно прижался к правому краю, задел обочину и серьезно наклонился на склоне.

К счастью, никто не пострадал, но для эвакуации автобуса трассу придется полностью перекрывать на несколько часов в ночное время.