Подаренные Австралией танки Abrams для нынешней войны малопригодны, но наши ребята их модернизировали

Европейцы в восторге от изобретательности украинских военных, которые практически в полевых условиях совершенствуют подаренные танки: современные вызовы заставляют адаптировать бронетехнику для противодействия коварным FPV-дронам.

Польский специализированный портал Defence24 со ссылкой на пресс-службу 160-й отдельной механизированной бригады рассказал о том, как в этом подразделении переоборудовали танк "Абрамс" из австралийского транша помощи, и ставит эти наработки в пример европейским армиям.

Австралийский вклад

Австралия передала Украине 49 танков M1A1AIM (Abrams Integrated Management) – модернизированную версию американского основного боевого танка M1A1. Эта модификация прошла капитальное обновление, получила современные системы управления, усовершенствованную электронику и восстановленный ресурс.

Вместе с 33 танками M1A1SA, которые Украина получила от США, общий парк Abrams в ВСУ составляет 82 машины.

Несмотря на распространенное мнение, что эпоха танков подходит к концу, боевой опыт в Украине доказывает обратное. Танки остаются важным средством поддержки пехоты, прорыва обороны и ведения маневренных действий.

В то же время характер угроз изменился – наибольшую опасность сегодня представляют FPV-дроны и баражирующие боеприпасы.

Комбинированная ливрея из решетки и сетки на каркасной основе выполнена так, чтобы механик-водитель, наводчик и командир не теряли возможности маневрировать, точно прицеливаться и поражать вражеские цели. Фото: 160-я отдельная механизированная бригадаа

Новая защита от дронов

Чтобы повысить живучесть машин, украинские военные установили на Abrams масштабный комплект дополнительной брони.

В него входят:

решетчатые экраны;

сетчатые экраны;

дополнительные бронемодули на бортах;

элементы динамической защиты.

Конструкция покрывает максимально возможную площадь танка – борта, корму, крышу башни и другие наиболее уязвимые участки.

Именно эти зоны чаще всего становятся целями FPV-дронов с кумулятивными боеприпасами. Лобовая броня Abrams остается чрезвычайно прочной, однако верхняя проекция и боковые поверхности требуют дополнительной защиты.

Наиболее эффективными в защите техники и находящихся в ней людей от FPV-дронов оказались каркасные решетки и сетки с значительными отступами от корпуса, без которых танк или броневик не продержится на фронте и дня. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

Насколько эффективны решетки

Стержневые и сетчатые экраны не являются новым решением. Их главная задача – повредить или деформировать кумулятивный боеприпас до момента его срабатывания.

Если граната попадает между элементами решетки, ее боевая часть может быть разрушена или сработать некорректно. В таком случае кумулятивная струя формируется некорректно, а ее бронепробиваемость резко снижается.

"«Abrams – это уверенность экипажа, поддержка соратников и огневая мощь, которой боится враг. Двигаемся вперед. Уничтожаем оккупанта. Отстаиваем свое, – подчеркивают бойцы 160-й отдельной механизированной бригады

Однако современные FPV-дроны часто используют модернизированные боеголовки с выносными контактными детонаторами. Они взрывают заряд еще до контакта с самой броней, поэтому эффективность импровизированных решеток существенно снижается.



Кроме того, расстояние между экраном и броней нередко недостаточно для полного рассеивания кумулятивной струи.

Почему не используют активную защиту

Наиболее эффективным средством противодействия таким угрозам остаются системы активной защиты (APS), которые автоматически обнаруживают и перехватывают боеприпасы еще на подлете.

Однако такие комплексы являются дорогостоящими и сложными в производстве.

Авторы польского издания Defence24 отмечают, что украинская система активной защиты «Заслон» потенциально могла бы обеспечить значительно более высокий уровень защиты, в частности от FPV-дронов.

Однако ее серийное производство пока не ведется, поэтому экипажи вынуждены использовать более доступные решения в виде решеточных и сетчатых экранов.

Компромисс между защитой и мобильностью

Украинская конструкция выглядит достаточно продуманной, но это не сильно ограничивает эксплуатацию машины.

Конечно, дополнительные экраны существенно увеличивают габариты танка, что может затруднять передвижение по узким дорогам, среди застройки или в лесистой местности.

Несмотря на это, в условиях постоянной угрозы ударов FPV-дронов такая дополнительная защита часто оказывается важнее компактности машины.

Потери «Абрамса» в Украине:

25 танков были повреждены или выведены из строя (30,4%);

10 машин подтвержденно уничтожены (12,1%);

15 танков получили повреждения;

5 поврежденных машин были захвачены российскими войсками.

Таким образом, в распоряжении Украины остается примерно 57 танков Abrams, хотя часть поврежденных машин могла быть эвакуирована и отремонтирована.

Несмотря на потери, Abrams демонстрируют одну из самых высоких в мире выживаемость экипажа благодаря мощной бронезащите, изолированному боевому отсеку и высоким стандартам безопасности конструкции.

Именно поэтому украинские военные продолжают модернизировать эти машины, адаптируя их к новым вызовам современного поля боя.