Поддельный Mercedes-Benz в 1936 году продают в Днепре за сумасшедшие деньги

Поддельный Mercedes-Benz 1936 года
В Днепре продают необычный ретроавтомобиль, зарегистрированный как Mercedes-Benz 500K W29 в 1936 году. За машину просят $97691. В то же время продавец отмечает, что на самом деле это реплика редкого Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F.
Как пишет topgir.com.ua Автомобиль выставили на AUTO.RIA. В карточке объявления он указан как Mercedes-Benz 500K W29 1936, однако в описании продавец называет его репликой Mercedes-Benz 770 W150 Cabriolet F 1939 в кузове фаэтон.
Именно редким коллекционным статусом реплики владелец объясняет ее очень высокую цену.
Что известно об автомобиле
По данным объявления, автомобиль имеет 2,4-литровый бензиновый двигатель, механическую коробку и задний привод. Кузов окрашен в черный цвет.
При этом информация о пробеге в самом объявлении отличается. В карточке AUTO.RIA указано 10 тысяч км, тогда как в текстовом описании продавец указывает всего 1000 км. Причина такого расхождения не объясняется.
Продавец прямо позиционирует машину как реплику:
“ Продается редкий экземпляр РЕПЛИКА Mercedes-Benz 770 W150 кабриолет F в кузове фаэтон 1939 года выпуска” .
История регистрации
Последнюю регистрационную операцию провели 2 февраля 2024 года - автомобиль перерегистрировали на нового владельца по договору купли-продажи.
По данным AUTO.RIA, у машины было два владельца. Автомобиль не находится в розыске.
Таким образом, почти $98 тысяч в этом случае просят за стилизованную под довоенный Mercedes-Benz 770 W150 реплику, а не за оригинальный автомобиль 1930-х годов. Именно это следует учитывать потенциальному покупателю при оценке машины.