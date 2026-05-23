Подержанное или новое авто: что выгоднее покупать в Украине в 2026 году

В первой половине 2026 года наблюдается рост спроса на новые автомобили: только за март украинцы приобрели более 5,9 тысяч единиц легковушек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами продаж остаются бренды Toyota, Škoda и Renault.

Покупка нового авто в автосалоне в 2026 году имеет свои преимущества. Дилеры часто предлагают модели 2025 года выпуска со скидкой 5–10%, хотя технически они не отличаются от версий текущего года. Кроме того, покупатель получает гарантию (бесплатный ремонт при выходе из строя большинства агрегатов в течение 2-7 лет) и официальный сервис с квалифицированными мастерами для технического обслуживания.

Однако, уже за первые 2-3 года эксплуатации автомобиль из салона теряет часть своей стоимости, что может стать неприятным сюрпризом для владельца при дальнейшей его перепродаже. Обычно, премиальные авто теряют больше, чем массовые бренды.

Вторичный рынок: тенденции

Аналитики отмечают, что основной фокус предпочтений украинцев смещается в сторону подержанных бензиновых авто и гибридов, тогда как дизели и электромобили демонстрируют падение. Однако, покупка подержанного электромобиля часто является целесообразной, если владелец хочет сэкономить на расходах, поскольку стоимость электроэнергии в Украине существенно ниже стоимости бензина. Особенно если жить в собственном доме и пользоваться льготными ценами на электроэнергию.

Налоги и дополнительные расходы

С 1 января 2026 года в Украине произошли изменения в законодательстве, которые влияют на финальную стоимость владения:

Льготы по уплате НДС (20% от таможенной стоимости) при растаможивании электромобилей были отменены, хотя ставки акциза остаются ниже, чем для бензиновых авто. А пошлина на ввоз “электричек”, как сбор при первой регистрации, остается нулевой. Пенсионный сбор: При первой регистрации (новое авто или импорт) необходимо уплатить от 3% до 5% от стоимости. Для машин дороже 965 120 грн действует максимальная ставка 5%.

При первой регистрации (новое авто или импорт) необходимо уплатить от 3% до 5% от стоимости. Для машин дороже 965 120 грн действует максимальная ставка 5%. НДС и пошлина: Для традиционных авто с ДВС применяются от 2 до 10% пошлины и 20% НДС от суммарной таможенной стоимости и акциза. Акцизный сбор начисляется в зависимости от возраста авто и типа двигателя.

Финансовые инструменты: кредит и лизинг

Для тех, кто не готов оплатить полную сумму, в 2026 году существуют достаточно выгодные кредитные предложения. Авансовый взнос в них составляет 10–20%. При этом если на руках есть 50-70% от суммы авто, то подорожание при кредитовании минимальное.

Для юридических лиц стоит воспользоваться лизингом или государственными программами с льготными процентными ставками.

Лизинг позволяет включить расходы на регистрацию, страхование и налоги в ежемесячные платежи, что снижает финансовую нагрузку в момент покупки.

Некоторые банки предоставляют кредиты и на подержанные авто, но проценты за пользование для них существенно выше, чем для новых. Кроме того, существуют ограничения на возраст авто, которые можно взять в кредит.

Вывод: инвестиция или прагматизм?

Подводя итог, в 2026 году выбор между новым и подержанным авто в Украине перестал быть однозначным и зависит от жизненных приоритетов владельца.