Подержанные автомобили до 5 лет: какие модели чаще всего привозили в Украину

В июле 2026 года украинцы приобрели 6,8 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за границы. Это около 30% от общего количества импортируемых в течение месяца автомобилей с пробегом.

По данным Укравтопром, Всего в июле украинский автопарк пополнили 22,6 тысячи подержанных легковушек.

Наибольшую долю среди импортируемых авто в возрасте до пяти лет составили бензиновые модели – 44%. Еще 32% пришлось на электромобили, 19% - на гибриды. Дизельные автомобили охватили 4% сегмента, а машины с ГБО – 1%.

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Какие подержанные автомобили до 5 лет пользовались наибольшим спросом

Лидером июльского рейтинга стала Tesla Model Y – украинцы приобрели 477 таких автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Tesla Model Y – 477 авто; Tesla Model 3 - 358; Nissan Rogue - 325; Mazda CX-5 - 266; Volkswagen Tiguan – 261; Ford Escape – 178; Audi Q5 - 170; Kia Niro – 154; Hyundai Ioniq 5 - 138; Chevrolet Bolt - 129.

Таким образом, в первой десятке одновременно представлены бензиновые кроссоверы, гибриды и электромобили. Особо заметен спрос на Tesla: сразу две модели бренда заняли первые места рейтинга.

В целом статистика свидетельствует, что электромобили продолжают занимать значительную долю рынка молодых подержанных авто, хотя бензиновые машины остаются наиболее распространенными в этом сегменте.