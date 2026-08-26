Подержанные автомобили до 5 лет: какие модели чаще всего привозили в Украину

Tesla Model Y из США
В июле 2026 года украинцы приобрели 6,8 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за границы. Это около 30% от общего количества импортируемых в течение месяца автомобилей с пробегом.
По данным Укравтопром, Всего в июле украинский автопарк пополнили 22,6 тысячи подержанных легковушек.
Наибольшую долю среди импортируемых авто в возрасте до пяти лет составили бензиновые модели – 44%. Еще 32% пришлось на электромобили, 19% - на гибриды. Дизельные автомобили охватили 4% сегмента, а машины с ГБО – 1%.
Какие подержанные автомобили до 5 лет пользовались наибольшим спросом
Лидером июльского рейтинга стала Tesla Model Y – украинцы приобрели 477 таких автомобилей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Tesla Model Y – 477 авто;
- Tesla Model 3 - 358;
- Nissan Rogue - 325;
- Mazda CX-5 - 266;
- Volkswagen Tiguan – 261;
- Ford Escape – 178;
- Audi Q5 - 170;
- Kia Niro – 154;
- Hyundai Ioniq 5 - 138;
- Chevrolet Bolt - 129.
Таким образом, в первой десятке одновременно представлены бензиновые кроссоверы, гибриды и электромобили. Особо заметен спрос на Tesla: сразу две модели бренда заняли первые места рейтинга.
В целом статистика свидетельствует, что электромобили продолжают занимать значительную долю рынка молодых подержанных авто, хотя бензиновые машины остаются наиболее распространенными в этом сегменте.