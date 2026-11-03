Подержанные электромобили в США вдруг подорожали: цены впечатляют и уже обогнали бензиновые авто

Как сообщает аналитическая компания iSeeCars, В период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года средняя стоимость подержанных электромобилей в США выросла на 9,8 процента. Исследователи проанализировали более 1,5 миллионов автомобилей в возрасте от одного до пяти лет, чтобы зафиксировать это изменение тренда.

Сейчас средний электрокар с пробегом стоит 32 533 доллара, в то время как за бензиновую машину просят 31 954 доллара. Разница составляет 579 долларов в пользу электрических авто, хотя еще год назад они были более чем на две тысячи дешевле традиционных машин с ДВС. Самым дорогим вариантом на вторичном рынке остаются гибриды со средним прайсом в 34 476 долларов.

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр объясняет такую динамику ростом цен на топливо, что делает электрифицированный транспорт более привлекательным для покупателей. "Электрический сегмент также восстановился после турбулентности спроса, вызванной утратой федеральных льгот год назад",– отметил эксперт.

Какие электромобили разлетаются быстрее всего

Электрические авто теперь проводят гораздо меньше времени на площадках дилеров. В сентябре электромобили ждали своего покупателя в среднем 41,9 дня, что почти на две недели быстрее, чем бензиновые машины, и заметно оперативнее гибридов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Абсолютным рекордсменом по скорости продаж стал Audi Q4 Sportback E-Tron, который находит нового владельца всего за 29,8 дня. В тройку лидеров также вошли Toyota bZ4X и Lexus RZ 300e с показателями 33,3 и 34,3 дня соответственно. Обычно быстрее всего раскупают компактные и доступные модели.

Большие и дорогие электрические пикапы или внедорожники могут зависать в продаже на месяцы. Дольше всего покупатели присматриваются к Cadillac Escalade IQ, который ждет сделку почти 129 дней, а также к GMC Sierra EV и Chevrolet Silverado EV.

Феномен Tesla и украинский контекст