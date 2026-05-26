"Подкова" на Одесской трассе растет над дорогой: в Вите-Почтовой готовятся к бетонированию эстакады: видео

Строители практически завершили монтаж опалубки монолитной эстакады длиной 170 метров. Этот технологический этап строительства считается ключевым элементом будущей развязки типа "подкова".

О состоянии работ на объекте на своей ФБ-странице сообщила компания "Автомагистраль-Юг".

Бетонирование эстакады вот-вот начнется

Сейчас на объекте стартуют работы по армированию конструкции. Уже в ближайшее время подрядчик планирует перейти к бетонированию эстакады над основным проездом трассы Киев - Одесса.

Общая длина новой двухуровневой развязки составит 370 метров. Подрядчик рассчитывает уже на нынешней неделе завершить монтаж опалубки монолитной эстакады на всей ее длине.

Что еще параллельно делают строители:

обустраивают армогрунтовые подпорные стенки;

укрепляют их бетонными блоками;

формируют щебеночное основание дорожного покрытия на съездах.

Общая длина подпорных стенок достигнет около 200 метров. Завершить этот этап работ планируют до конца июня.

Фото: Автомагістраль-Юг

Водителей предупредили об ограничениях

Из-за монтажа опалубки на участке действуют временные ограничения для крупногабаритного транспорта.

В частности, проезд ограничен для автомобилей высотой более 4,2 метров.

Опасный перекресток должны убрать

В компании напоминают, что первый этап проекта завершили еще летом 2025 года. Тогда в Вите-Почтовой открыли тоннель и круговую развязку со стороны Боярки, что позволило безопаснее выполнять разворот в направлении Киева.

Нынешний этап предусматривает строительство так называемой "подковы" – двухуровневой развязки для разворота в сторону Одессы.

После завершения работ дорожники планируют ликвидировать на этом месте регулируемый перекресток, годами остававшийся местом частых аварий на Одесской трассе.