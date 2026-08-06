Подогрев сидений важнее автопилота: какие опции хотят видеть водители в новых авто

Об этом свидетельствует исследование AutoPacific Future Vehicle Planner 2026. Компания опросил более 19 тысяч водителей, которые планируют приобрести новую машину в течение следующих трех лет. Респондентам было предложено оценить более 160 функций и технологий.

Подогрев сидений возглавил рейтинг

Подогрев сидений избрали 47% участников исследования. По условиям опроса, эта функция увеличивала цену автомобиля на 150 долларов.

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Второе место заняли передние и задние парковочные датчики. За них согласились доплатить 45% респондентов, даже если стоимость машины росла на 400 долларов.

Еще 44% покупателей заинтересовались автоматическим экстренным торможением при движении задним ходом. Электрорегулировку водительского сиденья выбрали 43%.

Результат показывает, что водители, прежде всего, ценят оборудование, которым пользуются ежедневно. Авто24 раньше рассказывал, как правильно выбирать комплектацию автомобиля: камера, парктроники, подогревы и удобная мультимедиа часто оказываются более полезными, чем эффектные, но редко используемые функции.

Системы помощи водителю поднялись в рейтинге

Сразу несколько позиций в первой десятке заняли электронные ассистенты.

Помощь во время смены полосы, система ночного видения и адаптивный круиз-контроль с центровкой в полосе и режимом движения в пробках выбрали по 43% респондентов.

Такой же результат показали камеры контроля слепых зон. Еще 42% водителей хотели бы предупредить о поперечном движении сзади с автоматическим торможением.

AutoPacific отмечает, что интерес к системам безопасности растет вместе с их распространением. Камеры заднего вида и автоматическое экстренное торможение уже стали привычными для новых автомобилей, поэтому покупатели начинают требовать более сложных ассистентов.

Как именно такие технологии вмешиваются в управление, Авто24 показывал на примере ассистентов торможения Škoda. Парковочные датчики могут не только подать сигнал, но и самостоятельно остановить машину перед помехой.

Автомобиль должен парковаться сам

Автоматическая парковка впервые вошла в пятнадцать самых желанных функций. Его выбрали 41% опрошенных при доплате 300 долларов.

В исследовании эту систему описывали как функцию, которая самостоятельно ставит автомобиль на выбранное место. Водитель в этот момент может оставаться в салоне или стоять рядом.

Подобные технологии уже действуют на серийных моделях. Например, Авто24 объяснял, как запарковать Škoda с помощью смартфона. Машина сама управляет рулем, педалями и переключением направления движения.

Рядом с автопарковкой в рейтинге разместилась беспроводная зарядка смартфона– Ее также избрали 41% респондентов.

Видеорегистратор уже хотят получить с завода

Заводской видеорегистратор за дополнительные 200 долларов заинтересовал 40% потенциальных покупателей. Столько же респондентов выбрали электрорегулировку переднего пассажирского сиденья.

Еще 39% хотели бы иметь систему распознавания больших животных на дороге. Такая функция особенно актуальна для регионов, где на проезжую часть регулярно выходят олени или другие крупные животные.

Пятнадцатку завершает полный повод. Его выбрали 39% участников, хотя предложенная доплата составила 2000 долларов.

Полный привод и CarPlay считают обязательным

AutoPacific отдельно спросил водителей не только о желании получить определенную функцию, но и о том, насколько она важна.

Среди желающих полный повод 41% назвали его обязательным. Это самый высокий показатель в исследовании.

Второе место заняли беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Среди заинтересованных в этой функции 37% не готовы покупать машину без нее.

Электрорегулировку пассажирского сидения и подогрев сидений считают обязательным по 36% соответствующих респондентов. Далее следуют камеры слепых зон, видеорегистратор, заводская навигация, кожаный салон и парктроники.

Эти результаты объясняют негативную реакцию покупателей на решение отдельных производителей отказываться от популярных телефонных платформ. Авто24 писал, что General Motors планирует убрать Apple CarPlay и Android Auto даже из моделей с двигателями внутреннего сгорания.

В электромобиле главное– батарея и быстрая зарядка

Покупатели электромобилей и плагин-гибридов имеют свои приоритеты.

Важнейшей функцией для них стала батарея с увеличенным запасом хода. На второй позиции оказалась поддержка сверхбыстрой зарядки постоянным током.

Итак, мультимедиа и комфорт остаются важными, но при выборе электромобиля решающими есть возможность проехать большее расстояние и быстро восстановить заряд.

Водители постепенно начинают доверять автоматизации

В 2024 году только 49% респондентов доверяли системам, которые могут автоматически предотвращать аварии без вмешательства человека. В 2025 году доля выросла до 56% и осталась на этом уровне в 2026 году.

Комфортно чувствуют себя с функциями автоматического содержания в полосе или параллельной парковки уже 62% опрошенных. Два года назад показатель составил 57%.

Больше всего доверяет автоматизации поколения Y в возрасте от 32 до 49 лет. Среди его представителей 62% доверяют автоматическим системам предотвращения аварий, а 68% комфортно относятся к выполнению автомобилем отдельных водительских задач.

Личный опыт изменяет отношение к автопилоту

Среди всех опрошенных полностью автономное управление городом и по трассе заинтересовало 25%. Предлагаемая цена такой функции составляла 6000 долларов или 200 долларов ежемесячной подписки.

Но среди водителей, уже лично пользовавшихся автономными технологиями, спрос вырос до 41%.

Похожая картина наблюдается с полуавтономными системами. Функцию управления городом и трассой с обязательным наблюдением водителя выбрали 26% всей выборки и 40% уже имеющих соответствующий опыт.

Автопилот только для автомагистралей заинтересовал 24% всех респондентов и 44% пользователей таких систем. При этом 91% водителей, уже испытавших автоматизированное управление, удовлетворены простотой использования, 89% – надежностью, а 87% считают функцию достойной своих денег.

Практические функции побеждают эффектные технологии