Подполковник НГУ "таксовал" за 3500 долларов для уклониста: вот чего ему не хватало

Схему разоблачили в рамках программы противодействия незаконному пересечению границы "Нелегальный туризм". Об этом говорится в релизе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, подполковник действовал в сговоре с гражданским лицом. За 3500 долларов они согласились помочь военнослужащему самовольно покинуть место службы и выехать из Украины.

Задержали после передачи денег

Следователи утверждают, что офицер организовал беспрепятственный проезд через блокпосты и контрольно-пропускные пункты, вводя правоохранителей в заблуждение относительно законности поездки в пограничную зону.

Передачу 3500 долларов правоохранители задокументировали во время контроля за совершением преступления. Сразу после получения денег обоих фигурантов задержали.



Операцию проводили сотрудники ГБР, СБУ и подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы.

Задержали тогда, как деньги были переданы подполковнику и тот уже потирал руки от роста благосостояния. Фото: прокуратура Украины

Обыски и дорогие авто

Во время обысков у подозреваемых изъяли:

- 4900 долларов наличных;

- банковские карты;

- мобильные телефоны;

- носители информации;

- автомобили BMW 330D и BMW X5.

На изъятое имущество прокуроры просили суд наложить арест.

Какие подозрения объявили

Фигурантам по одной статье инкриминируют содействие в дезертирстве, а по второй – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Суд уже избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.