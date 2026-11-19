Бензин и дизельное топливо без должного учета продавали в трех областях Украины. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 42 миллионов гривен.

О разоблачении сообщает в своем релизе Бюро экономической безопасности Украины. Отчет детективы дополнили фотографиями и кратким видеосюжетом.

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Как работала схема

По данным следствия, организаторы наладили полный цикл производства: от поставок сырья и его переработки до реализации готовых нефтепродуктов.

Работали без необходимых лицензий и разрешительных документов, а фактические объемы производства и продаж не отражали должным образом в бухгалтерской и налоговой отчетности.

По условиям, в которых производилось горючее, уже можно представить, какого качества оно поступало в АЗС и отпускалось из колонок. Фото: из материалов следствия

Некачественное топливо попадало на АЗС

Готовое горючее хранили в резервуарах, перевозили автоцистернами и реализовывали по сети предприятий в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

Часть продукции, по информации БЭБ, не отвечала требованиям качества. Такое горючее завозили, в частности, на АЗС, где заправляли транспорт, вовлеченный в обеспечение работы объектов критической инфраструктуры.

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В ходе 11 обысков детективы изъяли установку первичной переработки нефти, 28 резервуаров, два грузовых автомобиля с цистернами, документацию и значительные объемы жидкостей с признаками нефти, дизельного горючего и некондиционного бензина.

В общем среди изъятого– около 59 тонн жидкости с признаками нефти, 59 тыс. литров жидкости с запахом дизельного горючего, 57 тыс. литров жидкости с признаками некондиционного бензина и 60 тыс. литров химической жидкости.

Что чревато причастным

Досудебное расследование продолжается по статьям 204 и 209 Уголовного кодекса Украины– о незаконном обращении подакцизных товаров и легализации имущества, полученного преступным путем. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

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Для автомобилистов эта история– еще одно напоминание: нелегальное горючее может означать не только уклонение от уплаты налогов, но и вопрос качества продукта, попадающего в бак автомобиля.