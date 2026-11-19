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Горючее признано вредным, а его производители – подозреваемыми
Бензин и дизельное топливо без должного учета продавали в трех областях Украины. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 42 миллионов гривен.
О разоблачении сообщает в своем релизе Бюро экономической безопасности Украины. Отчет детективы дополнили фотографиями и кратким видеосюжетом.
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Как работала схема
По данным следствия, организаторы наладили полный цикл производства: от поставок сырья и его переработки до реализации готовых нефтепродуктов.
Работали без необходимых лицензий и разрешительных документов, а фактические объемы производства и продаж не отражали должным образом в бухгалтерской и налоговой отчетности.
По условиям, в которых производилось горючее, уже можно представить, какого качества оно поступало в АЗС и отпускалось из колонок. Фото: из материалов следствия
Некачественное топливо попадало на АЗС
Готовое горючее хранили в резервуарах, перевозили автоцистернами и реализовывали по сети предприятий в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.
Часть продукции, по информации БЭБ, не отвечала требованиям качества. Такое горючее завозили, в частности, на АЗС, где заправляли транспорт, вовлеченный в обеспечение работы объектов критической инфраструктуры.
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В ходе 11 обысков детективы изъяли установку первичной переработки нефти, 28 резервуаров, два грузовых автомобиля с цистернами, документацию и значительные объемы жидкостей с признаками нефти, дизельного горючего и некондиционного бензина.
В общем среди изъятого– около 59 тонн жидкости с признаками нефти, 59 тыс. литров жидкости с запахом дизельного горючего, 57 тыс. литров жидкости с признаками некондиционного бензина и 60 тыс. литров химической жидкости.
Что чревато причастным
Досудебное расследование продолжается по статьям 204 и 209 Уголовного кодекса Украины– о незаконном обращении подакцизных товаров и легализации имущества, полученного преступным путем. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.
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Для автомобилистов эта история– еще одно напоминание: нелегальное горючее может означать не только уклонение от уплаты налогов, но и вопрос качества продукта, попадающего в бак автомобиля.