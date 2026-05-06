Подростков пустят за руль: в Украине планируют разрешить вождение с 15 лет

ФОТО: Коллаж 24 канал|
Водительское удостоверение хотят выдавать с 15 лет
Как пишет “Судебно-юридическая газета”, реформа предусматривает приведение категорий транспортных средств в полное соответствие с Директивой ЕС 2025/2205. Согласно ей появятся следующие изменения:
- Категория АМ: вводится для мопедов и легких квадроциклов массой до 350 кг, максимальная скорость которых не превышает 45 км/ч.
- Категория А2: становится промежуточным этапом для мотоциклов мощностью до 35 кВт.
- Категории B, C, D: детализируются технические требования, в частности для подкатегории D1 устанавливается ограничение до 16 пассажирских мест и длина кузова до 8 метров.
Читайте также: "Знаете, почему вас остановили?" – на этот вопрос полиции можно не отвечать
Управление с 15 лет и принцип постепенного доступа
Одним из самых обсуждаемых изменений является пересмотр возрастных границ для водителей. Законопроект внедряет европейскую модель, где право на управление сложным транспортом зависит от подтвержденного опыта:
- С 15 лет: подростки смогут получить право на управление мопедами и легкими двухколесными средствами (категория АМ).
- С 17 лет: разрешается получение категорий B и BE, однако управление возможно исключительно в сопровождении опытного водителя со стажем не менее двух лет.
- Для мощных мотоциклов (категория A): устанавливается возраст 20 лет (при условии двухлетнего стажа на А2) или 24 года для прямого доступа.
- Пассажирский транспорт (D, DE): доступен с 24 лет, или с 21 года при наличии специальной профессиональной подготовки.
Цифровизация и юридическая сила е-документов
Реформа легализует полноценное использование цифровых водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС. Электронные документы в приложении будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые аналоги, и их можно будет использовать без бумажного носителя. Это должно интегрировать украинскую систему с европейскими цифровыми сервисами и упростить процедуры проверки.
Новые правила взаимодействия с МВД и аннулирования прав
Законопроект усиливает защиту прав граждан через внедрение норм Закона “Об административной процедуре”. Теперь сервисные центры МВД будут обязаны мотивировать любой отказ (например, в выдаче прав или регистрации авто), а граждане получат возможность обжаловать решение в административном порядке перед обращением в суд.
Также детализированы правила аннулирования документов:
- Удостоверение, выдано впервые, аннулируется в случае лишения права управления за нарушение ПДД.
- Если право было остановлено судом, для его восстановления нужно будет сдать теоретический и практический экзамены, а также пройти внеочередной медосмотр.
- В случае восстановления прав через год и более с момента их аннулирования, лицо обязано повторно сдать экзамены по высшей категории в своем удостоверении.
Также важно:
Параллельно с реформой водительских прав, в Верховной Раде обсуждают льготы для автомобилистов-военных – рассматривается возможность возвращения “нулевой растаможки”. Согласно проекту, право на беспошлинный ввоз получат мобилизованные после 24 февраля 2022 года и контрактники, которые проходят службу на момент импорта. Однако, также будет введен ряд ограничений. Подробнее об этом – в материале.