Подростков пустят за руль: в Украине планируют разрешить вождение с 15 лет

Как пишет “Судебно-юридическая газета”, реформа предусматривает приведение категорий транспортных средств в полное соответствие с Директивой ЕС 2025/2205. Согласно ей появятся следующие изменения:

Категория АМ: вводится для мопедов и легких квадроциклов массой до 350 кг, максимальная скорость которых не превышает 45 км/ч.

Категории B, C, D: детализируются технические требования, в частности для подкатегории D1 устанавливается ограничение до 16 пассажирских мест и длина кузова до 8 метров.

Управление с 15 лет и принцип постепенного доступа

Одним из самых обсуждаемых изменений является пересмотр возрастных границ для водителей. Законопроект внедряет европейскую модель, где право на управление сложным транспортом зависит от подтвержденного опыта:

С 15 лет: подростки смогут получить право на управление мопедами и легкими двухколесными средствами (категория АМ).

Пассажирский транспорт (D, DE): доступен с 24 лет, или с 21 года при наличии специальной профессиональной подготовки.

Цифровизация и юридическая сила е-документов

Реформа легализует полноценное использование цифровых водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС. Электронные документы в приложении будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые аналоги, и их можно будет использовать без бумажного носителя. Это должно интегрировать украинскую систему с европейскими цифровыми сервисами и упростить процедуры проверки.

Новые правила взаимодействия с МВД и аннулирования прав

Законопроект усиливает защиту прав граждан через внедрение норм Закона “Об административной процедуре”. Теперь сервисные центры МВД будут обязаны мотивировать любой отказ (например, в выдаче прав или регистрации авто), а граждане получат возможность обжаловать решение в административном порядке перед обращением в суд.

Также детализированы правила аннулирования документов:

Удостоверение, выдано впервые, аннулируется в случае лишения права управления за нарушение ПДД.

Если право было остановлено судом, для его восстановления нужно будет сдать теоретический и практический экзамены, а также пройти внеочередной медосмотр.

В случае восстановления прав через год и более с момента их аннулирования, лицо обязано повторно сдать экзамены по высшей категории в своем удостоверении.

Также важно:

Параллельно с реформой водительских прав, в Верховной Раде обсуждают льготы для автомобилистов-военных – рассматривается возможность возвращения “нулевой растаможки”. Согласно проекту, право на беспошлинный ввоз получат мобилизованные после 24 февраля 2022 года и контрактники, которые проходят службу на момент импорта. Однако, также будет введен ряд ограничений. Подробнее об этом – в материале.